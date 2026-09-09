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İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın

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İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın

İspanya'da 12 evin ve yaklaşık 15 bin metrekarelik arazinin bulunduğu köy, sembolik bir bedelle yeni sahibini arıyor. İlk bakışta kaçırılmayacak bir fırsat gibi görünen bu satışın arkasında ise köyün geçmişine uzanan dikkat çekici bir hikâye yatıyor.

#1
Foto - İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın

İspanya'da terk edilmiş bir köy, 0 euro gibi sembolik bir bedelle satışa çıkarıldı. 12 ev ve yaklaşık 15 bin metrekarelik araziden oluşan yerleşim için tek şart, köyü devralacak kişinin restorasyon giderlerini karşılaması.

#2
Foto - İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın

İspanya'nın Galiçya özerk bölgesindeki O Ribeiro yerleşiminde bulunan terk edilmiş köy, sıra dışı satış ilanıyla dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 hektarlık alana yayılan köyde 12 ev yer alıyor. Yapıların tamamı bakıma ihtiyaç duyarken bölgede taş ev kalıntıları, su kuyuları ve tarihi köprüler de bulunuyor. Uzun süredir nüfus kaybıyla mücadele eden yerel yönetim, bölgeyi yeniden canlandırmak amacıyla köyü restore edecek bir yatırımcı arıyor.

#3
Foto - İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın

Köyün satış bedeli 0 euro olarak belirlendi. Ancak bu sembolik fiyat, alıcının herhangi bir maliyetle karşılaşmayacağı anlamına gelmiyor. Köyü devralacak kişinin resmi işlemlere ilişkin masrafların yanı sıra tüm restorasyon giderlerini de üstlenmesi gerekiyor. Yerleşimin ilerleyen dönemde ekoköy, turizm tesisi veya rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

#4
Foto - İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın

Tarihi Kastilya'ya uzanan Kral Yolu üzerinde bulunan köy, geçmişte önemli bir ulaşım ve ticaret noktası olarak biliniyordu. Ancak 1950'li yıllarda inşa edilen Freira Barajı, bölgenin kaderini değiştirdi. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte köy zaman içinde boşaltıldı. Bir dönem bir enerji şirketinin mülkiyetinde bulunan yerleşim, daha sonra yerel yönetime devredildi. Şimdi ise terk edilmiş köye yeniden hayat kazandırılması hedefleniyor.

#5
Foto - İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın

İspanya'nın Zamora eyaletine bağlı, yaklaşık 40 yıldır terk edilmiş bir durumda bekleyen Salto de Castro köy yeniden turizme kazandırılmasıyla gündeme geldi. Amerikalı girişimci Jason Lee Beckwith ve ortağı, Portekiz sınırına yakın köyün tamamını yaklaşık 310 bin euroya (güncel kurla 16,5 milyon TL) satın alındı.Portekiz sınırına yakın bir konumda, Arribes del Duero Parkı sınırları içerisinde bulunan terk edilmiş köy, kanyonları ve doğal manzaralarıyla biliniyor. Proje kapsamında köyün tarihi mimarisi korunarak ekolojik ve sürdürülebilir kırsal turizm odağında yeniden yapılandırılması hedefleniyor. enileme projesinin ilk etabında kilise ile otel ve restoran olarak kullanılması planlanan binalar restore edilecek. Devam eden süreçte ise köydeki tüm konutların kademeli olarak onarımı sağlanacak. Fonfría Belediye Başkanı Sergio López, yürütülecek tüm çalışmaların yerel mimari dokuya ve imar mevzuatına uygun şekilde tamamlanacağını açıkladı. Salto de Castro bünyesinde yer alan yapılar arasında; 44 adet konut, 1 adet okul, eski bir karakol, 1 adet konukevi var. Köydeki eski konukevinin 14 odalı, ortak dinlenme alanı ve çamaşırhanesi bulunan ana konaklama tesisine dönüştürülmesi planlanıyor. Restore çalışmalarının ardından ziyaretçilere köyde konaklama imkanı sunulacak. 1950'li yıllarda enerji şirketi Iberdrola tarafından baraj inşaatında çalışan işçiler ve aileleri için kurulan Salto de Castro, inşaatın tamamlanmasının ardından kademeli olarak boşaldı ve 1980'lerin sonunda tamamen terk edildi. Mülkiyeti 2000 yılında Iberdola tarafından başka bir yatırımcıya devredilen ve o dönemki otel projesi hayata geçirilemeyen köy, yeni yatırımcılarıyla birlikte kırsal turizm merkezi olarak yeniden halka açılmayı bekliyor.

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