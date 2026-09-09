İspanya'da koca köyü bedavaya kullanıyorlar: Köyde tek bir şartları var, satışa satışa çıktı... Herkes şaşkın

İspanya'nın Zamora eyaletine bağlı, yaklaşık 40 yıldır terk edilmiş bir durumda bekleyen Salto de Castro köy yeniden turizme kazandırılmasıyla gündeme geldi. Amerikalı girişimci Jason Lee Beckwith ve ortağı, Portekiz sınırına yakın köyün tamamını yaklaşık 310 bin euroya (güncel kurla 16,5 milyon TL) satın alındı.Portekiz sınırına yakın bir konumda, Arribes del Duero Parkı sınırları içerisinde bulunan terk edilmiş köy, kanyonları ve doğal manzaralarıyla biliniyor. Proje kapsamında köyün tarihi mimarisi korunarak ekolojik ve sürdürülebilir kırsal turizm odağında yeniden yapılandırılması hedefleniyor. enileme projesinin ilk etabında kilise ile otel ve restoran olarak kullanılması planlanan binalar restore edilecek. Devam eden süreçte ise köydeki tüm konutların kademeli olarak onarımı sağlanacak. Fonfría Belediye Başkanı Sergio López, yürütülecek tüm çalışmaların yerel mimari dokuya ve imar mevzuatına uygun şekilde tamamlanacağını açıkladı. Salto de Castro bünyesinde yer alan yapılar arasında; 44 adet konut, 1 adet okul, eski bir karakol, 1 adet konukevi var. Köydeki eski konukevinin 14 odalı, ortak dinlenme alanı ve çamaşırhanesi bulunan ana konaklama tesisine dönüştürülmesi planlanıyor. Restore çalışmalarının ardından ziyaretçilere köyde konaklama imkanı sunulacak. 1950'li yıllarda enerji şirketi Iberdrola tarafından baraj inşaatında çalışan işçiler ve aileleri için kurulan Salto de Castro, inşaatın tamamlanmasının ardından kademeli olarak boşaldı ve 1980'lerin sonunda tamamen terk edildi. Mülkiyeti 2000 yılında Iberdola tarafından başka bir yatırımcıya devredilen ve o dönemki otel projesi hayata geçirilemeyen köy, yeni yatırımcılarıyla birlikte kırsal turizm merkezi olarak yeniden halka açılmayı bekliyor.