  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu Sivas'ta net mesaj verdi Dünya liderini tekrar seçip yolumuza devam edeceğiz Yemen'de ortalık alev alev! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular LG televizyonların ajan gibi çalıştığı tespit edildi! Wi-Fi'ye bağlı her şeyi takibe almış Davutoğlu’nun oğlu dünya evine giriyor! Başkan Erdoğan’a da davetiye gönderdi Fransa’dan laiklik, İtalya’dan ceza kanunu, Yunan’dan felsefe… Türk’ün kurtuluşu böyle olur mu? CHP’linin CHP’liye yaptığını kimse yapmaz! ‘Bizim çöpümüz bize yeter’ Mahkemeden tutuklama kararı! Kara Haydar’ın Yanına Beyaz Haydar Transferi Hem rüşvet alıyorlar hem seçim istiyorlar! Günaydın Gökhan, Üsküdar’da sabah oldu Meclis üyelerine tehdit, hakaret ve baskı... Yeni Partili Özgür Çelik’e soruşturma Tatilci Türkler sağ olsun! Yunan’a iki adet savaş gemisi aldılar
Gündem Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı
Gündem

Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan kalkış yaptığı sırada Rus İHA’sı tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının dün Moldova’dan kalkış yaptığı sırada neredeyse bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının bulunduğu sırada Moldova hava sahası hedef alındı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının dün Moldova’dan Norveç’e doğru kalkış yaptığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu belirtti. Store, söz konusu bilginin kaynağını veya İHA’nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı.

Zelenskiy, bugün Oslo’da düzenlenen Norveç Kralı 5. Harald’ın cenazesine katıldı. Zelenskiy, cenaze töreninin hemen ardından Norveç’ten ayrıldı.

İki Rus İHA’sı dün Moldova hava sahasına girmişti

Dün Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA’sı nedeniyle Kişinev Havalimanı’ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. İHA’lardan biri bir boş araziye düşerek yangına neden olurken, diğeri ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi.

Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi
Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi

Aktüel

Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi

Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!
Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!

Gündem

Rusya'da dağcılara çığ dehşeti: 11 ölü, 6 kayıp!

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23