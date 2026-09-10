En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...

Tazyikli duş suyu ve yüksek sıcaklık, yüzdeki hassas kılcal damarların genişlemesine ve çatlamasına neden olabiliyor. Özellikle rozasea (gül hastalığı) veya hassas cilt yapısına sahip bireylerde duşta yüz yıkamak kızarıklıkları ve hassasiyeti artırıyor. Ayrıca cildin aşırı kuruması, savunma mekanizması olarak daha fazla yağ üretmesine yol açarak gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.