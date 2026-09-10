En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...
Banyoda sıcak suyun altında yüzünüzü yıkamak pratik görünse de cildinize sandığınızdan daha büyük zarar veriyor olabilir. Dermatologların ve cilt uzmanlarının ısrarla uyardığı bu alışkanlık; kuru cilt, kızarıklık, erken yaşlanma ve gözenek problemlerinin en büyük sorumlusu. İşte yeni tablo ortaya çıktı. Duşta yüz yıkamanın gizli tehlikeleri ve cildinizi korumak için uygulamanız gereken doğru yöntemler...