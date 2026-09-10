  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mide bulantısı ve öfkeye dikkat: Okul reddi ihmale gelmez! Kantin fiyatları netleşti! İşte okulların zamlı tarifesi Ahmet Çakar'dan olay Galatasaray çıkışı! Cim-Bom 6 puan toplarsa helal olsun! En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo... Yandex kapsamı genişletti: Kapalı mekanda navigasyon dönemi İstanbul'da başvurular 14 Eylül'de başlıyor Sosyal Kiralık konut dönemi Merhum Serhat Kılıç'ın yerine gelen isim belli oldu: Teşkilat dizisine sürpriz transfer
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...

Banyoda sıcak suyun altında yüzünüzü yıkamak pratik görünse de cildinize sandığınızdan daha büyük zarar veriyor olabilir. Dermatologların ve cilt uzmanlarının ısrarla uyardığı bu alışkanlık; kuru cilt, kızarıklık, erken yaşlanma ve gözenek problemlerinin en büyük sorumlusu. İşte yeni tablo ortaya çıktı. Duşta yüz yıkamanın gizli tehlikeleri ve cildinizi korumak için uygulamanız gereken doğru yöntemler...

#1
Foto - En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...

Pek çok kişi duş alırken zamandan kazanmak veya ferahlamak amacıyla yüzünü direkt olarak duş başlığından gelen suyla yıkıyor. Ancak vücut için ideal olan sıcak su derecesi, yüzün hassas deri dokusu için oldukça yüksek kalıyor.

#2
Foto - En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...

Yüksek sıcaklıktaki su, cildin doğal nem dengesini sağlayan faydalı yağları (sebum) hızla söküp atıyor. Bu durum cilt bariyerinin zayıflamasına, kuruluk krizlerine ve hatta ciltte pul pul dökülmelere yol açıyor.

#3
Foto - En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...

Tazyikli duş suyu ve yüksek sıcaklık, yüzdeki hassas kılcal damarların genişlemesine ve çatlamasına neden olabiliyor. Özellikle rozasea (gül hastalığı) veya hassas cilt yapısına sahip bireylerde duşta yüz yıkamak kızarıklıkları ve hassasiyeti artırıyor. Ayrıca cildin aşırı kuruması, savunma mekanizması olarak daha fazla yağ üretmesine yol açarak gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.

#4
Foto - En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...

Cilt sağlığınızı korumak ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek için uzmanlar yüz temizliğini duş sonrasına bırakmayı öneriyor: Sıcaklıktan Kaçının: Yüzünüzü her zaman ılık veya soğuğa yakın suyla yıkayın. Tazyikten Koruyun: Suyu doğrudan yüzünüze tutmak yerine, avucunuza aldığınız suyla nazikçe durulayın.

#5
Foto - En fazla duş alırken yüzünüzü yıkamayın cilt uzmanlarından gizli tehlike uyarısı... Yeni tablo...

Duştan Sonra Temizleyin: Şampuan ve saç kremi kalıntılarının yüzünüzde kalıp sivilce yapmaması için yüz temizleme jelinizi duştan çıktıktan sonra lavaboda uygulayın. Hemen Nemlendirin: Yıkama işleminden sonra cilt henüz nemliyken tipinize uygun bir nemlendirici sürerek nemi cildinize hapsedin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu’na kötü haber! Artık cezaevinde maç izleyemeyecek!
Gündem

Ekrem İmamoğlu’na kötü haber! Artık cezaevinde maç izleyemeyecek!

İBB davası kapsamında rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 51 kişi artık lig maçlarını izleyem..
Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret
Gündem

Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret

Üsküdar’da başkan vekilliği koltuğuna oturan AK Partili Dündar Ziya Gültekin’in seçim sonrası ilk ziyareti dikkat çekti. Gültekin, seçim sür..
Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı
Dünya

Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la süren savaşın sona ermesi için Kasım 2026 ara seçimlerini işaret etti...
Katliamcı general bir fare gibi yakalandı
Dünya

Katliamcı general bir fare gibi yakalandı

Suriye’de 1982 Hama Katliamı’na katılmak ve 2011’de başlayan halk gösterilerinin kanlı şekilde bastırılmasında rol almakla suçlanan devrik E..
Huylu huyundan vazgeçer mi? 9 Eylül Resepsiyonu "alkolsüz" deniliyordu meğer…
Gündem

Huylu huyundan vazgeçer mi? 9 Eylül Resepsiyonu “alkolsüz” deniliyordu meğer…

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Eylül’ün 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği resepsiyon öncesinde programın “alkolsüz” olacağı gündeme..
Ahmet Hakan’dan Ruhi Çenet’e olay gönderme! "Sanki gizli bir ajandası var"
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ruhi Çenet’e olay gönderme! “Sanki gizli bir ajandası var”

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudi cemaatini konu alan ve yaklaşık 65 milyon izlenmeye ulaşan belgeseli tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23