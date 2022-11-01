"Avrupa çözümüne ihtiyaç var" deyip Türkiye'ye saldırdı! Miço yine saçmaladı

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, bir kez daha 'göçmen yalanını' gündeme getirdi. Hürriyet'in haberine göre Yunan Başbakan Litvanya devlet televizyonu LRT'ye verdiği röportajda Türkiye'nin kaçak göçe karşı yeterince mücadele etmediğini iddia etti.

Miçotakis söz konusu yayında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Yunanistan'a göçmenleri ve mültecileri aktif olarak teşvik ettiğine dair bol miktarda kanıtımız var."

Proto Thema'da yer alan habere göre, Miçotakis, "Türkiye'nin çok daha fazlasını yapabileceğinden eminim" dedi.

Yunan Başbakan Mümkün olan en kısa sürede bir Avrupa çözümüne ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.