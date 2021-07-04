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Yerel Avcılar'da bir araçta 6 tabanca bulundu
Yerel

Avcılar'da bir araçta 6 tabanca bulundu

İstanbul Avcılar'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 12:14:00 -
Avcılar'da bir araçta 6 tabanca bulundu

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Cihangir Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde seyir halindeki bir araçtan silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları otomobili, Osmanağa Caddesi'nde önünü keserek durdurdu. Araçta yapılan aramada 3'ü kurusıkı, 6 tabanca ve şarjörler ile 26 fişek, 10 gram uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Araç sürücüsü G.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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