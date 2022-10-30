ASELSAN'dan askerimize (jandarma) yapay zeka desteği geliyor! Yedi gün 24 saat kesintisiz görev

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında Yapay Zeka Destekli Kır Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi imzalandı.

Proje kapsamında 25 il ve 109 ilçede jandarma sorumluluk sahasındaki 1650 noktada emniyet ve asayişi sağlamak, kamu düzenini korumak, suça karşı etkin caydırıcılık sağlamak, işlenen suçlarda somut delil elde etmek ve olayları kısa sürede aydınlatmak amacı ile görüntüleme sistemleri kurulacak.

- 7/24 KESİNTİSİZ GÖREV

Bu noktalarda konvansiyonel tip direk üstü görüntüleme sistemleri ve kablolu görüntü aktarımının yanı sıra ihtiyaç duyduğu enerjiyi üstündeki güneş panellerinden sağlayan direkler üzerine yapay zeka destekli, IP tabanlı 4K güvenlik kameraları kurulacak. Yedi gün 24 saat yapılacak izlemelerde kablosuz veri aktarım sistemleri ile ilgili izleme ve kontrol merkezlerine görüntü aktarılacak.

İzleme ve kontrol merkezlerine aktarılan görüntüler belirli bir süreyle görüntü kayıt sistemleri üzerinde saklanacak. Geliştirilen görüntüleme yazılımı ve video analitikler sayesinde anlık izleme ve geçmişe dönük sorgular gerçekleştirilebilecek ve sınıflandırmalar yapılabilecek. Kullanılan IP tabanlı sistemler sayesinde gerektiği durumda sistemlere müdahale uzaktan yapılabilecek.

- JANDARMANIN AKILLI YARDIMCILARI

Akıllı kameralar, video analiz kayıt sistemleri ve merkezi video analitik sistemleri sayesinde akıllı kamera analizleri, görüntü ve analiz verisini kaydetme/iletme/dışarı aktarma, olay ve görüntü akışı bazında alarm özetleme, harita üzerinde alarm filtreleme, zaman ve mekana göre grafiksel alarm raporlama gibi fonksiyonlar kullanılabilecek.

Sistemler sayesinde ayrıca seçili şahıs arama, eşkal tespiti, kişi/araç istatiksel sahne analizi, araç bulma, seçili araç arama, kalabalık analizi ve kalabalık yoğunluk çıkarımı gibi birçok analiz gerçekleştirilerek karar vericilere sağlanacak.



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