KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ais 2022-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgesi sorgulama ekranı!

2022 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açılırken heyecanlı bekleyişi devam eden ortaöğretim mezunu binlerce aday arama motorlarında KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranını araştırıyor

2022-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS lise Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecekler. İşte ÖSYM ais 2022-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi alma ekranı

2022 KPSS (Ortaöğretim) - SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

06.11.2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS lise düzeyinde sınava Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumun katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

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