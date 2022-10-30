Saatler ﻿Türkiye'de geri alınacak mı? Yaz saati, kış saati uygulaması neden kaldırıldı? ﻿Kış saati uygulaması 2022

Saatler ileri mi geri mi alındı sorusu, 30 Ekim 2022 Pazar günü merak konusu oldu. Türkiye'de saatler geri alınacak mı? sorusu, kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte gündeme geldi. Birçok ülkde kış saati uygulamasına geçiş yapılıyor. Pek çok ülkede devam eden yaz ve kış saati uygulaması neticesinde eski model cihazlar, kendisini otomatik olarak 1 saat geriye aldı. Türkiye'de 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yaz saati uygulamasının sürmesi kararı alınmıştı. Peki Yaz saati kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Türkiye'de saatleri geri alındı mı? İşte, kış saati uygulaması hakkında detaylı bilgiler

Avrupa’da kış saati uygulaması kapmasında saatler 1 saat geriye alındı. Dün gece saat 03.00’te saatler 02.00’ye ayarlandı. Böylelikle bir saat daha fazla uyumuş olacağız.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Yaz saati kış saati uygulamasıyla, saatler bazı ülkelerde geri alındı. Türkiye'de ise gün ışığından daha fazla yararlanılabilmesi için yaz saati uygulaması devam ediyor.

Türkiye'de yaz-kış saati uygulaması 1940 yılından itibaren uygulanmaktaydı.

2016 yılından önce her sene Ekim ayın son haftasında Cumartesi gününü Pazar'a bağlayan gece kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat geriye alınırdı.

Ülkemizde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016 yılından itibaren bütün yurtta, saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yeni bir karar alınana kadar Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Türkiye'de kış saati uygulamasına son verirken 6 yıldır yaz saati uygulaması devam ediyor.

Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak için kaldırıldı. Yaz saati uygulamasına ile gün ışığından daha fazla yararlanılmış oluyor.

Yaz saati uygulaması güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu kapsamında yapılıyor.

Saatlerinizi geri almayı unutmayın

Haberin detayları şöyle;

CEP telefonları ve dijital saatler otomatik olarak ayarlanırken, mekanik saatleri olanlar bir saat geriye ayarlamak zorunda. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması devam ediyor. Avrupa’nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıktı. Yaz ve kış saati arasındaki değişim uzun süredir Avrupa’da tartışma konusu. Birçok kişi saatlerin ileri ve geri alınmasından rahatsız. AB Komisyonu tartışmaların artması üzerine 2018 yılında saat değişikliği konusunda AB çapında bir online anket başlattı. Ankete yaklaşık 3 milyonu sadece Almanya’dan olmak üzere 4.6 milyon kişi katıldı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Anket sonucunda katılımcıların yüzde 84’ü saat değişikliğinin kaldırılmasını istedi. Anketin yapıldığında AB dönem başkanlığını yürüten Avusturya, konuyu öncelikler listesine almasına rağmen bir türlü anlaşmaya varılamadı. Sonraki dönem başkanlıklarında da bir çözüme ulaşamadı. O dönemde, saat değişikliğinin 2021 sonunda kaldırılması planlanmıştı. Anlaşma sağlanamamasının sebebi, AB üye ülkelerinin bu konuda hemfikir olmaması. Bazı üye ülkeler kalıcı olarak yaz saati bazıları ise Kış Saati uygulamasını tercih etti. Uygulamanın şu anda olduğu gibi değişmeli kalmasını isteyenler de oldu.

GÜN IŞIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Alman Uyku Araştırmaları ve Uyku Tıbbi Derneği normal zamanın korunmasından yana görüş belirtti. Kış saatinin, Almanya’da geçerli olan normal Orta Avrupa Saati olduğu kaydedildi. Gün ışığının ve özellikle de güneş ışığının mavi bileşeninin, insanın iç saati için önemli ve uyanma-uyku ritmi için belirleyici olduğu vurguladı. Uzmanlara göre, tüm bunlar en iyi kış mevsiminde geçerli olabiliyor. Öte yandan, yaz saati uygulamasına geçilmesinin uyku eksikliğine yol açarak konsantrasyon ve performans kaybına neden olabileceği kaydedildi.

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