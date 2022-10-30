Monza Torino maçı: Torino - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A'nın 12. haftasında Torino ile Milan maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Torino - Milan maçını canlı takip edeceğiz...Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Torino ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TORINO - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Torino - Milan maçı 30 Ekim Pazar günü saat 22.45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
TORINO - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Torino
Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Pellegri
Milan
Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Tonali, Pobega; Rebic, De Ketelaere, Leao; Origi
Kış saati uygulaması pazar günü başlıyor: Saatleri geri almayı unutmayın İlginizi çekebilir → Saatler Türkiye'de geri alınacak mı? Yaz saati, kış saati uygulaması neden kaldırıldı? Kış saati uygulaması 2022 → TIKLAYINIZ