Monza Torino maçı: Torino - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A'nın 12. haftasında Torino ile Milan maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?