Arsenal rövanş maçında güldü
Arsenal, rövanş karşılaşmasında Slavia Prag'ı 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 1-1'in rövaşında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı gecede Topçular rakibi 4-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. İngiliz ekibine turu getiren goller 14' Nicolas Pepe, 21', 77' Alexandre Lacazette 24' Bukayo Saka'dan geldi.
Arsenal'in yarı finaldeki rakibi Villarreal oldu.
Gecenin bir diğer maçında Sarı Denizaltılar 1-0 ilk maçın rövaşında Dinamo Zagreb'i Paco Alcacer ve Gerard Moreno'nun golleriyle mağlup ederek Kupa 2'de bileti kaptı.