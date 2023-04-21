Arjantin battı batacak! Para piyasaları: Oranı ilk kez 300 baz puan yükseltildi! Merkez bankası gelişmesini duyurdu
Ekonomisindeki sorunların üstesinden gelemeyen Arjantin, çareyi faiz artırmakta arıyor. Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını 300 baz puan artırdı. Türk lirasının hâlen değerli olduğu ülkede bir çok şirket iflas etti. Ülkenin sorunları gün geçtikçe büyüyor.
BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, Leliq faiz oranı yüzde 78,00'den yüzde 81,00'e çıkarıldı.!
Uzun yıllardır ekonomisi krizden çıkmayan ve katlanan enflasyon sorunuyla mücadele etmeye çalışan Arjantin yeniden Faiz artırdı. Arjantin Merkez Bankası faizi 300 baz puan artırarak yüzde 78'den yüzde 81'e yükseltti.
KURAKLIĞIN DA ETKİSİ VAR
Arjantin'de Mart ayında Enflasyon, tarihi kuraklık nedeniyle ve eğitim öğretimin de başlamasıyla piyasa beklentilerinin çok üstünde 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Arjantin'de enflasyon yüzde 104.3 seviyesinde gerçekleşti.
Yapılan açıklamada, kararın Hazine'nin borçlanma araçlarının kısa vadeli faiz oranları ile tutarlılığının korunmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.
BCRA, faiz politikasını kalibre etmek için genel fiyat seviyesinin, döviz piyasasının dinamiklerinin ve parasal büyüklüklerin gelişimini izlemeye devam edeceğini ayrıca duyurdu.
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