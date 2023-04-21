Altın fiyatları (lira) | Gram altın fiyatı rekor kırdı! Uzmanı tahmini az önce duyurdu: Döviz rezervleri milyonlarca dolarlık oldu!

Altının onsu haftanın dördüncü işlem gününde bir kez daha 2 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Yön belirlemeye çalışan ons altın bin 985 dolara kadar çekildi. Peki altının onsundaki değişimler iç piyasada nasıl etki etti? Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 21 Nisan 2023 anlık altın fiyatları ve şaşırtıcı tahminler...

Küresel enflasyon sorunu ABD ekonomisini de vurdu ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed faiz artırımları yapmıştı. Altın fiyatları da Fed'in alacağı hamlelere göre yön buluyordu. Son açıklanan ABD enflasyon verisi olumlu gelince faiz artırımlarının yerini faiz indirimleri alacağı beklentisi ortaya çıkmaya başlamıştı. Piyasalar da bu iyimserlikle dolardan altın tarafına geçmeye başlamış, dolar küresel piyasalarda düşüşe geçmişti.

Ancak Fed yöneticileri faiz artırımlarının devam edebileceği yönünde söylemlerini sürdürmeye başlayınca altın yeniden değer kaybetmeye başladı. Piyasa uzmanlarının anlattıklarıyla yaşananlar farklı olunca altın hızla değer kaybetti.

ANZ Bank, altın fiyatları İçin kritik bir tahmin yaptı!

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) son notunda, altının 2.000 doların üzerindeki pozisyonunun önümüzdeki 12 ay içinde muhtemelen daha kalıcı hale geleceğini söylüyor. Ve finansal koşullardaki herhangi bir kötüleşme durumunda altın fiyatları 2.100 dolara doğru gidebilir.

Altın fiyatları, yükselmeden önce bir miktar düşebilir

Değerli metal garip bir konumda. Federal Reserve’in Temmuz ayından önce faiz oranlarını 50 baz puan daha artırması muhtemel ve bu da kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı yaratacak. Aynı zamanda, sıkılaşan finansal koşullar ve daha fazla bankacılık kargaşası ile ilgili riskler fiyatları yeni rekor seviyelere çıkarabilir. ANZ, şu değerlendirmeyi yapıyor:

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Artan resesyon riski, hisse senedi piyasasındaki dalgalanma ve jeopolitik gerginlikler altına daha stratejik yatırım yapılmasını teşvik edebilir. Piyasa için dönüm noktası ABD’nin faiz artırımlarında bir duraklama olabilir. Federal Rezerv’in Haziran ayına kadar 50 baz puanlık bir artış daha yapacağına inanıyor olsak da, altın fiyatları tekrar yükselmeden önce kısa vadede bir miktar risk priminden vazgeçebilir.

Bu gelişme, 2.100 dolara kapı açabilir!Altın, 1.900 doların üzerinde işlem gördüğü sürece boğa trendinde kalmaya devam edecek. ANZ’nin emtia stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari, fiyatların 1.950 dolar civarında yakın destek bulmasını bekliyor. Stratejistlere göre, bu kırıldıktan sonra bir sonraki trend çizgisi desteği 1.900 dolarda yatıyor. Bu bağlamda stratejistler, şu seviyeye işaret ediyor:

Finansal kargaşadaki herhangi bir bozulma, altını son zamanların en yüksek seviyesi olan 2.100 doların üzerine taşıyabilir.

Böyle bir senaryo daha yüksek altın fiyatlarına işarettir

Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta altın, beklenenden daha güçlü gelen ABD çekirdek TÜFE rakamlarının ardından 2.050 dolara kadar yükseldi. Ve şimdiye kadar, 2.000 dolar seviyesinin hemen altındaki herhangi bir satışta sağlam bir destek buldu. ANZ, Fed’in bu yılın ikinci yarısında duraklayacağını ve artan resesyon riskleri nedeniyle potansiyel olarak faiz indirimlerine gideceğini düşünüyor. Hynes ve Kumari, bu durumu şu şekilde açıklıyor:

ABD getiri eğrisinin tersine dönmesi son zamanlarda dikleşti ve tarihsel olarak bunu üç ila altı aylık bir gecikmeyle faiz indirimleri takip etti. kriptokoin'in aktardığı haberde: Böyle bir senaryo normalde daha yüksek altın fiyatları için iyiye işarettir vurgusu aktarıldı.

ANZ’nin yılsonu altın fiyatı tahmini: 2.050 dolar

Bankanın yılsonu altın fiyatı tahmini 2.050 dolar olup, risk yukarı yönlü. ANZ, Fed’in agresif sıkılaştırmasının etkisinin nihayet yüzeye çıkmaya başladığını belirtiyor ve şu açıklamayı yapıyor:

Ekonomik faaliyet yavaşlıyor, ABD ISM İmalat art arda beşinci ayda da daralarak 46,3’e geriledi. Nitekim, Conference Board Öncü Göstergesi de resesyonun yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor. Fed’in faiz artırım yörüngesi, gevşeme işaretleri gösteren ABD TÜFE enflasyonu ve işgücü verileri tarafından yönlendiriliyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1237 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.251 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 2 bin 30 lira, cumhuriyet altını da 8 bin 240 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 1985 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin ise güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.