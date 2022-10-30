Arap Birliğinin gündemi Filistin ve gıda güvenliği

Mısır resmi ajansında yer alan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Zirve’nin gündeminde ağırlıklı olarak siyasi konular olduğunu, Filistin meselesi başta olmak üzere kriz ve sorunların ele alınacağını kaydetti.

Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Zirve’de Suriye, Libya ve Yemen’deki krizler ile İran’ın Arap işlerine müdahalesi konusunun değerlendirileceğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana gıda güvenliği konusunun büyüyen bir sorun olduğunu söyleyen Zeki, Zirve’de Arap gıda güvenliği stratejisi geliştirilmesi için çalışma yapılacağını ifade etti.

Cezayir’in ev sahipliği yapacağı 31. Arap Birliği Zirvesi 1-2 Kasım’da düzenlenecek.

Zirveye, Katar dışındaki Körfez ülkeleri liderleri çeşitli gerekçelerle katılamayacaklarını bildirirken, üyeliği askıda olan Suriye de zirvede yer almayacak.