  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

13 İHA bir anda ortadan kayboldu! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kuzey Kore'de demokrasi şöleni yaşandı! Katılım oranı tam yüzde 99,63...

Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi: Milyonlarca insan ölebilir

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! 300 liradan kaçarken 80 bin TL'ye yakalanmayın

Dünyaca ünlü banka son altın tahminini duyurdu! Duyan işi gücü bırakıp hemen kuyumcuya gidecek

Merkez Bankası’nın son hamlesini eski kara kutusu açıkladı! “Bunu yapacaklar” deyip tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Ne petrol ne gaz ne de kömür! Şırnak'tan resmen fışkırıyor, dev rezerv için acele olarak harekete geçildi

Tiktok'ta göğüslerini açarak 1 saatte 100 bin lira toplayan ahlaksız gözaltına alındı

İYİ Parti'yi karıştıran isim o partidenmiş! Bakın kim çıktı? Ciğerlerini bilen gazetecinin iddiası olay oldu

TOGG'dan sonra ikinci yerli elektrikli otomobil geliyor! O tarihte satışa çıkıyor! İşte peynir ekmek gibi satacak o araç
Dünya Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK tekrar çatışmaya başladı
Dünya

Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK tekrar çatışmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 16:38:00 -
Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK tekrar çatışmaya başladı

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında birçok noktada çatışmalar yaşandı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD'nin desteklediği terör örgütü arasında birçok noktada çatışmalar yaşandı.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği bölgelerde baskı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü Ağustos 2023'ten beri yer yer çatışıyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, doğu ve güneydoğu kırsalında gece boyunca 12 noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

Arap aşiretleri, Kisra, Buseyra, Buheyra, Suveydan, Hısan, Meamel, İzbe, Huceyin, Cedid Akidat, Şinan ile Sabha köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi. Suveydan ve İzbe köylerindeki çatışmalarda Arap aşiretleri, örgüte ait araç ve konvoyu hedef aldı.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'nin, Muheymide köyüne düzenlediği saldırılarda bir sivil öldürüldü, örgütün Direnç köyüne yaptığı havan saldırısında da sivillere ait evler hedef alındı.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeriyle Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı.

Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23