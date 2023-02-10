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Yerel Arama kurtarma çalışmaları dondurucu soğukta devam ediyor
Yerel

Arama kurtarma çalışmaları dondurucu soğukta devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle Gaziantep'te yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 09:17:00 -
Arama kurtarma çalışmaları dondurucu soğukta devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle Gaziantep'te yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Türkiye ve dünyanın birçok noktasından kente gelip, çalışmalara destek veren ekipler, merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazında bir can daha kurtarabilmek adına canla başla mücadele veriyor. Yakınlarından gelecek güzel haberler için alanda bekleyen vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

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