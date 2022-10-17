AÖF kayıt yenileme nasıl, nerden yapılır, ücreti ne kadar 2022-2023? AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? | Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt! AÖF sınav takvimi

AÖF kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ederken henüz işlemde bulunmayan kişiler "AÖF kayıt yenilemede son gün ne zaman, AÖF kayıt yenileme nasıl, nerden yapılır, ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için bugün son gün. Yeni dönem için yapılacak ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır? İşte ödemenin yapılacağı bankalar

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 AÖF Kayıt yenileme ücreti 610 TL - 645,5 TL arası (6 derse kadar) değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor.

AÖF kayıt yenileme ücretini öderken 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçtiğiniz Dersler ve 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Döneminde Seçebileceğiniz Dersler (Zorunlu/Not Yükseltmek Amacıyla Alınması Öğrencinin Planlamasına Bağlı Olan Dersler) doğrultusunda peşin veya taksitli ödeyebilirsiniz.Heyecan veren keşif!

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ SAAT KAÇA KADAR ÖDENEBİLECEK?

AÖF Kayıt yenileme işlemleri; Ekim ayının 3'ünde başlamış olup, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açıköğretim fakültesine ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin Güz Dönemi dersleri sistem üzerinden yüklenecek olup, öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde ders seçimi yapabilecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile ilgili çok sayıda sorunun cevabını haberimizde derledik... İlginizi çekebilir → Sınavsız ikinci üniversite bölümleri: Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2022! AÖF e-kampüs giriş kayıt yenileme → TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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17 Ekim 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği AÖF kayıt yenileme ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını güz dönemi için 21.11.2022 - 02.12.2022 tarihleri arasında ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON TARİHLER

Güz Dönemi Ara 24 Ekim 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu 12 Aralık 2022 Bahar Dönemi Dönem Sonu 17 Nisan 2023 Yaz Okulu Sınavı 10 Temmuz 2023

AÖF sınav takvimi için TIKLAYINIZ

AÖF giriş e-devlet linki için TIKLAYINIZ

Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2022 GÜZ DÖNEMİ

İkinci Üniversite: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17 Ekim 2022 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 26 Ağustos 2022 Cuma

ANADOLUYÖS: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17 Ekim 2022 Pazartesi

E kampüs ne işe yarar? Nedir?

Anadolum e-Kampüs Sistemi; öğrenme ve iletişim teknolojileri üzerine odaklanarak, etkileşimi üst düzeye çıkarmayı ve öğrenen motivasyonunu artırmayı amaçlayan bir projedir.

AÖF e-kampüs giriş için TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçlarını ise bu → LİNK' ten takip edebilirsiniz.

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