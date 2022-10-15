Sınavsız ikinci üniversite bölümleri: Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2022! AÖF e-kampüs giriş kayıt yenileme

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Anadolu Üniversitesi, İkinci Üniversite Programları hakkında duyuru yayınladı. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için TIKLAYINIZ

aöf e-kampüs giriş için TIKLAYINIZ

AÖF nasıl kayıt olunur? AÖF için hangi belgeler gerekli? AÖF'e kimler kayıt yaptırabilir?

KİMLER AÖF KAYIT YAPTIRABİLİR?

AÖF ile örgün eğitme devam edemeyen adaylar istedikleri bölümleri okuma şansı elde ediyor. 4 yıllık üniversite öğrencileri ya da mezunları ise sınavsız bir şekilde, istedikleri ikinci bir bölümü daha okuma şansını yakalıyor.

AÖF NASIL BAŞVURULUR?

Öncelikle açıköğretim başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır. Bu başvuru aşamasının birincisi internet üzerinden yapılan başvuru ve diğeri de AÖF kayıt büroları vasıtasıyla yapılan aşama.

HANGİ BELGELER GEREKİR?

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. İnternet başvuru işlemi tamamlanıp kayıt için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri tutarı ödenmelidir.

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri VakıfBank aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı İle Ödeme

Şubeden Ödeme

İnternet Bankacılığından Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartla/Kartsız)

Telefon Bankacılığı ile Ödeme

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

AÖF İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

AÇIKÖĞRETİM'DE HANGİ BÖLÜMLER YER ALMAKTADIR?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Konaklama İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tarım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Yerel Yönetimler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Coğrafya

Felsefe

İktisat

İşletme

Sosyoloji

Tarih

Çocuk Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)

Kültürel Miras ve Turizm

Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (4 YILLIK)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)

İlahiyat (Önlisans)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık (Önlisans)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler (Önlisans)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)

Yerel Yönetimler

AÇIKÖĞRETİM DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

SINAVLARA NASIL GİRİLİR, SINAV BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen AÖF sınavlarına giriş yerlerini öğrenmek ve AÖF sınavları için giriş belgenizi anadolu.edu.tr adresinden öğrenci otomasyonuna giriş yaparak alabilirsiniz.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

İlginizi çekebilir → Açık Lise sınavları ne zaman 2022? AÖL sınavları online mi? - Son dakika! AÖL e-Sınav ne zaman? 3. 4. dönem sınavları ne zaman 2022? → TIKLAYINIZ



İlginizi çekebilir → AÖL 2022 2023 kayıt yenileme: AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün? 2022-2023 Eğitim yılı 1. Dönem ve AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor 2022 - 2023? Sömestr tatili kaç gün? Okulların tatile gireceği tarih → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Uzman öğretmenlik nedir, şartları neler? Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman? Uzman öğretmen ve Başöğretmen başvuru sonuçları sorgulama e-devlet

→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → ÖSYM Kaymakamlık sınavı 2022 ne zaman? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir, şartları? Sınav giriş belgesi nasıl alınır, görüntüleme ekranı → TIKLAYINIZ