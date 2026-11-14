ABD'de korkunç gemi kazası! Tanker 129 yolcunun bulunduğu gemiye çarptı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde meydana gelen deniz kazası büyük paniğe neden oldu. Mississippi Nehri kıyısındaki New Orleans Limanı'nda bir tanker, yolcuların bulunduğu kruvaziyer tipi yolcu gemisine çarptı.

Yerel saatle 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, Atlantic Asphalt adlı tanker, American Cruise Lines şirketine ait American Heritage isimli yolcu gemisine çarparak geminin yana yatmasına neden oldu.

GEMİDE 129 YOLCU VE MÜRETTEBAT BULUNUYORDU

Edinilen bilgilere göre American Heritage adlı yolcu gemisi, yolcuların karaya çıkabilmesi amacıyla kazadan yaklaşık iki saat önce New Orleans Limanı'ndaki rıhtıma yanaştı.

Gemide çarpışma sırasında yaklaşık 129 yolcunun yanı sıra mürettebatın da bulunduğu bildirildi.

Rıhtıma bağlı durumdaki yolcu gemisine tankerin çarpmasıyla birlikte gemi yana yatarken, bazı kişiler Mississippi Nehri'nin sularına düştü.

EN AZ 14 KİŞİ SUDAN KURTARILDI

Kazanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ABD merkezli CBS News'in aktardığı bilgilere göre, çarpışma sırasında nehre düşen en az 14 kişi ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

New Orleans Belediyesi, kazanın ardından arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Yetkililer, olayın ardından yolcuların güvenliğinin sağlanması ve nehre düşmüş olabilecek diğer kişilerin belirlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

MİSSİSSİPPİ NEHRİ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kazanın ardından ABD Sahil Güvenliği harekete geçti.

Sahil Güvenlik birimleri, arama kurtarma ekiplerinin güvenli şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla Mississippi Nehri'nin kazanın yaşandığı bölümünü gemi trafiğine kapattı.

Böylece bölgedeki deniz ulaşımına geçici olarak kısıtlama getirildi.

YOLCULAR SAĞLIK KONTROLÜNE ALINDI

Çarpışmanın ardından yolcu gemisinde bulunan kişiler, sağlık durumlarının kontrol edilmesi amacıyla liman idaresine ait binaya götürüldü.

Yetkililer, kazada yaralananların sayısına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadığını bildirdi.

Nehirden kurtarılan 14 kişinin sağlık durumlarına ilişkin de ayrıntılı açıklama yapılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

New Orleans Limanı yetkilileri, tankerin rıhtıma bağlı yolcu gemisine neden çarptığının henüz belirlenemediğini açıkladı.

Kazanın meydana geliş koşullarıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtilirken, çarpışmanın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığına ilişkin resmî bir tespit paylaşılmadı.

Yetkililerden gelecek açıklamalarla kazanın nedeninin ve olası yaralanmalara ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.