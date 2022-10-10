ÖSYM Kaymakamlık sınavı 2022 ne zaman? Kaymakamlık sınavına kimler girebilir, şartları? Sınav giriş belgesi nasıl alınır, görüntüleme ekranı

Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgula | ÖSYM Kaymakamlık sınavı 2022 ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ÖSYM tarafından uygulanıyor. Ekim ayı içerisinde düzenlenecek sınavın giriş belgesi ise ÖSYM AİS üzerinden alınıyor. Peki kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav ücreti ne kadar? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte İdari hakimlik ve KAYMAKAMLIK SINAVI hakkında tüm detaylar...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 16 Ekim 2022'de düzenlenecek. Sınav, Ankara'da gerçekleştirilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGELESİ ALMA

Kaymakamlık sınavı giriş belgesini almak için ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine erişim sağlayabilirsiniz. ÖSYM ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanıyor.

Sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru ile belli olacak. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek, postalanmayacak. Sonuçlar ÖSYM’nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden sorgulanacak.

16 Ekim'de düzenlenecek sınav saat 10.00'da başlacak. Bu saatten sonra gelen adaylar, sınava alınmayacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI

Adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak.Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir.

Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir.

Kaymakamlık sınav ücreti?

ÖSYM'de (Ankara'da), 6114 sayılı Kanun'un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir. alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 310,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır.

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