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Eğitim 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor 2022 - 2023? Sömestr tatili kaç gün? Okulların tatile gireceği tarih
Eğitim

15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor 2022 - 2023? Sömestr tatili kaç gün? Okulların tatile gireceği tarih

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği Kasım ayı ara tatili için geri sayım başladı. 2022-2023 yılı sömestr tatili ve ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimiyle birlikte sömestr tatilinin bu yıl ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki Kasım ayı tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün? 15 tatil ne zaman bitiyor 2022? İşte okulların tatile gireceği tarih...

Yeniakit Publisher
2022-10-07 20:33:00 - 2022-10-07 20:47:16
15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor 2022 - 2023? Sömestr tatili kaç gün? Okulların tatile gireceği tarih

Sömestr tatili

Okulların açılmasının üzerinden kısa bir süre geçse de birçok öğrenci sömestr ve ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, sömestr tatili (15 tatil) ne zaman? Kasım ayı tatili ne zaman başlayacak?  2022-2023 MEB sömestr ve ara tatil tarihleri ne zaman? İşte o soruların cevabı...

YARI YIL (15 TATİL) NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili bu sene 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİLLER

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından açıklanan bilgilere göre, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14 – 18 Kasım 2022'de yapılacak. İkinci ara tatil ise 17 – 20 Nisan 2023'te yapılması planlanıyor.

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