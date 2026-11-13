İzmir AK Parti’ye geçtikten sonra İzmirliler hizmetle tanışmaya başladı! Toplu ulaşımda hizmet ağı genişletildi, öğrenci ve eğitimcilere dev indirim geldi!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla toplu ulaşımda indirimli kart kullanımının kapsamı genişletildi. AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, 26 yaş üstü ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler yaş sınırı olmaksızın ve ücretli öğretmenler, özel öğretim kursu öğretmenleri ve akademisyenlerin de artık indirimli ulaşım tarifesinden faydalanacağını belirterek, daha önce bu hakkın dışında kalan vatandaşların da indirim imkânına kavuşacağını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısında, kent içi toplu ulaşımda uygulanan indirim tarifelerinin kapsamının genişletilmesine yönelik önerge görüşüldü. Yeni düzenlemeyle birlikte örgün eğitim gören 26 yaş üstü ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler yaş sınırı olmaksızın Genç İzmirim Kart tarifesinden faydalanarak otobüs, metro, vapur ve tramvayda 35 TL yerine 17,50 TL, İZBAN’da ise ilk 20 kilometrede 40 TL yerine 16,50 TL ödeyecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan ücretli öğretmenler, özel öğretim kurslarındaki öğretmenler ile yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri de Öğretmen İzmirim Kart kapsamına alınarak otobüs, metro, vapur ve tramvayda 23,50 TL, İZBAN'da ise ilk 20 kilometrede 29,50 TL'den ulaşım sağlayacak. Öte yandan İZBAN'ın 90 dakika aktarma sistemine yeniden dahil edilmesiyle, ilk binişin ardından 90 dakika içinde İZBAN'a yapılan aktarmalarda 20 kilometreye kadar ücretsiz ulaşım imkânı da devreye alındı.

26 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YAŞ SINIRI KALKIYOR

Meclis toplantısında gündem maddesi üzerine söz alan AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, mevcut uygulamada 7-26 yaş arası vatandaşların ayrım yapılmaksızın Genç İzmirim Kart’tan yararlandığını hatırlattı. Yeni düzenleme ile eğitim hayatına devam eden 26 yaş üstü öğrencilerin de indirim kapsamına alınacağını belirten Kocabaş, "Meclisin oy birliğiyle vereceği bu kararla; 26 yaşından gün almış, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim hayatına devam eden ve İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın da herhangi bir yaş sınırına takılmaksızın Genç İzmirim Kart indirimlerinden faydalanmasını içeren önergeyi oylayacağız" dedi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLER DE KAPSAMDA

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Öğretmen İzmirim Kart’ın kapsamının da genişletildiğini vurgulayan Kocabaş, düzenlemenin detaylarını şöyle aktardı:

"Mevcut uygulamada sadece kamu ve özel eğitim kurumlarındaki kadrolu öğretmenlerimizin faydalandığı Öğretmen İzmirim Kart’tan; yeni düzenleme ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan ücretli öğretmenler, özel eğitim kurslarında görev yapan öğretmenler ve yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent, doktor öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri de faydalanabilecek." Kocabaş, önergeyi meclis gündemine getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil ve maddeyi acil koduyla değerlendiren Plan ve Bütçe, Hukuk ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarının üyelerine teşekkür ederek, kararın İzmirli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.