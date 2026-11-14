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Yeniakit Publisher
Bu tarifi mutlaka denemelisiniz: Öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor: Zencefilli jelibon!

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Bu tarifi mutlaka denemelisiniz: Öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor: Zencefilli jelibon!

Öksürük ve soğuk algınlığına bu mevsimde iyi gelen bu tarifi denemelisiniz.

#1
Foto - Bu tarifi mutlaka denemelisiniz: Öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor: Zencefilli jelibon!

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklar arasında hastalık çoğaldı. Üst solunum yolu rahatsızlığı yaşayan çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yöntemler bulunuyor. Evde hazırlanan jelibonlar bu durumu destekliyor. Peki, çocuklar için zencefilli jelibon nasıl hazırlanır? Hangi malzemeler kullanılır ve bebeklere verilirken nelere dikkat edilmelidir?

#2
Foto - Bu tarifi mutlaka denemelisiniz: Öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor: Zencefilli jelibon!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte üst solunum yolu rahatsızlığı yaşayan çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yöntemler bulunuyor. Evde hazırlanan doğal jelibonlar çocukların bağışıklığını artırıyor.

#3
Foto - Bu tarifi mutlaka denemelisiniz: Öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor: Zencefilli jelibon!

Yarım limonun suyu 1 tatlı kaşığı buğday nişastası 1 adet portakal 1 adet mandalina Bir tutam zerdeçal Çok az miktarda taze zencefil Jelibonu hazırlarken bal kullanımına dikkat edin. Bal, 1 yaşından küçük bebeklere kesinlikle verilmemelidir. Bir yaşını doldurmuş çocuklarda ise yaşına uygun şekilde verilmelidir.

#4
Foto - Bu tarifi mutlaka denemelisiniz: Öksürük ve soğuk algınlığına iyi geliyor: Zencefilli jelibon!

Portakal ve mandalinaların suyunu sıkıp bir tencereye alın ve üzerine limon ilave edin. Daha sonra topaklanma olmaması için nişastayı soğuk suyla açarak ilave edin. Rendelediğiniz zencefil ve bir tutam zerdeçalı karışıma ekledikten sonra kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam alan karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Karışımın kıvamı, çocukların yaşına ve çiğneme-yutma becerilerine göre ayarlanmalı. Küçük çocuklara yapışkan, sert veya yoğun kıvamlı jelibonlar verilmemeli. Küçük çocuklar jelibonu tüketirken gözlemleyin. Zencefil ve zerdeçal bağışıklık sistemine yardımcı olur. Portakal, mandalina ve limon ise C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemine katkıda bulunur. EV YAPIMI JELİBON BEBEKLERE VERİLEBİLİR Mİ? Tarifteki her malzeme her yaş grubundaki bebek için uygun olmayabilir. Özellikle ek gıdaya yeni başlayan bebeklerde turunçgiller ve baharatlar dikkatli kullanılır. Bir yaşından küçük bebeklere bal verilmemelidir. Ayrıca zencefil ve zerdeçal gibi baharatların bebeklerde kullanımı konusunda çocuk doktoruna danışılması önemlidir.

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