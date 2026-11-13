Tarihi eser yağmacılarına İstanbul'da dev darbe! Aralarında INTERPOL'ün aradığı parçaların da bulunduğu 2 bin 456 eser ele geçirildi!

İstanbul'da Bakırköy ve Silivri'de belirlenen 11 adrese düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan parçaların da bulunduğu 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kültür varlığı ticareti yapan ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri elinde bulunduran bir şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Bakırköy ve Silivri ilçelerinde belirlenen 3 ikamet ile 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 BİN 456 ESER MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler, çeşitli objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve heykel parçaları başta olmak üzere toplam 2 bin 456 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.