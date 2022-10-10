Uzman öğretmenlik nedir, şartları neler? Uzman öğretmenlik sınavı 2022 ne zaman? Uzman öğretmen ve Başöğretmen başvuru sonuçları sorgulama e-devlet

Uzman Öğretmen kimlere denir?

Öğretmenlik kariyer basamaklarından birisidir. Öğretmenlerden adaylık dönemi hariç 7 yılını dolduranlar Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları sınavından geçerler. Bundan sonra öğretmenlik hayatında yaptığı iş ve işlemlerle değerlendirilerek başarılı olan öğretmenlere uzman öğretmen kıdemi verilir.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sorusunun yanıtı başvuru sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında 26 Eylül tarihinde başlayan başvuruların sona ermesinin ardından, sonuçlar ilan edildi. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenler sınavdan muaf tutulan öğretmenler ile sınava başvuruda bulunanlar, sonuçlarını online MEBBİS üzerinden sorgulayabilecekler.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS e-devlet sorgulama ekranı erişime açıldı! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları yayımlandı.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN SONUCU NASIL-NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınava başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara MEBBİS ve e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMEN YAZILI SINAV BAŞVURU SONUCU SORGULMA İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022’de yapılacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

2022 SERTİFİKA TAKVİMİ

Eğitimlerini başarıyla sonlandırarak sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. başöğretmen ya da uzman öğrertmen unvanı alan adaylar 15 Ocak 2023’te unvanlar için eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

YAZILI SINAVDAN KİMLER MUAF?

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılısınavdan muaf tutulacaktır.

Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya daalanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan, gerek diplomalarında “yükseklisans mezunu” oldukları belirtilenler gerekse “Yükseköğretim Kurulunca” öğrenim sürelerinebağlı olarak yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenler, muaf tutulacaktır.

Uzman öğretmenlik şartları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek. Uzman öğretmenlik sınavına katılmak için en az 10 yıl öğretmenlik yapmak gerekiyor. Başöğretmenlik için ise uzman öğretmen olarak en az 10 yıl çalışma şartı aranıyor.

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