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Yerel Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Yerel

Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık bir saat süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:05:00 -
Aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı su birikintisi dolayısıyla araç trafiğine kapatıldı.

Bulvarda bulunan yaya alt geçidi ve araç yolu ile Hüseyin Kahya Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.

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