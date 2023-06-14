Altını olan yatırımcısına altın için çarpıcı tahmin: Altının patlaması an meselesi! Altında son durum

Altın fiyatları son dakika! Kritik veri açıklandı: Tarih verildi, rekor geliyor

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Altın fiyatları için kritik tarih verildi. Fed faiz kararını açıkladı. Bu kararın ardından altın piyasası hareketlendi. 1 gram altını olanlar bile bu detaya dikkat edin. Altın piyasası uzmanı Necmettin Batırel, altın fiyatları için çok önemli bir uyarıda bulundu. Kritik tarihi açıklayıp rekoru işaret etti. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatları bir anda ne olacak, Sürpriz dönemine girildi mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın yükselecek mi? Altın alımı ne zaman? İşte tüm detaylar...

Piyasaların gözü FED’in faiz kararındaydı. Faiz kararının açıklanmasından sonra 1954 dolar seviyesinde olan ons altın, 1940 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar yükseldi.

Ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altın da 1480 liradan 1470 lira seviyesini gördü.

Ons altın şu sıralar 1945 dolar, gram altın ise 1473 seviyesinden işlem görüyor.

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Necmettin Batırel hemen satın diyerek dolar ve altın tahmini yaptı! Gram altının fiyatı 180 TL kur 2.58 TL birden düşecek - Seçimden hemen önce dolar kuru ve altın fiyatlarında başlayan sert yükseliş seçimden sonra hızlanarak devam etmişti.

Dolar kuru uzun bir süre boyunca sıkışıp kaldığı 18 TL bandını büyük bir hızla aşarken sırası ile 19 TL ve 20 TL barajları da yıkılmıştı. Dolar kuru hızlı yükseliş ile 25 TL bandına doğru koşmaya başlarken yeni kurulan hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in yapacağı hamleler merak konusu olmuştu.

MERKEZ BANKASI DOLARIN İPİNİ ÇEKECEK! NECMETTİN BATIREL ALTIN YORUMU VE SON DOLAR TAHMİNİ GELDİ

Daha önce ekonomist Prof. Özgür Demirtaş ile katıldığı canlı yayında kurduğu cümlelerle dolar kurunun her yükselişinde gündeme gelen Necmettin Batırel bir kere daha dolar kuru hakkında yaptığı yorum ile adından söz ettirdi. Batırel hatırlanacağı üzere Demirtaş ile Ahmet Hakan'ın programında karşı karşıya geldiği anlarda doların 3,5 TL seviyesini görmesinin ardından yaptığı konuşmasında "10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet! Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" diyerek adının Şakkadanak Necmettin olarak anılmasına neden olmuştu.