Bakan Göktaş'tan bütçe komisyonunda muhalefete tarihi ders: "2002'de engellilik kanunu dahi yoktu, köklü reformları biz hayata geçirdik!"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002 yılında bir engellilik kanunu dahi yoktu. Kadına yönelik şiddetten bahsedilmiyordu bile. Biz, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan köklü reformlar hayata geçirdik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alındı. Sunumun ardından milletvekilleri bütçe tekliflerine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini dile getirdi. Görüşmelerin soru-cevap bölümünde ise Bakan Göktaş, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı.

Göktaş, bütçe boyunca sunulan değerlendirme ve öneriler için teşekkür etti. Bütçe dönemini büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Göktaş, önerileri dikkate alarak daha iyi neler yapılabileceği yönünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Mağdurun hakkını özellikle savunduğumuzu ifade etmek istiyoruz"

Göktaş, kadın ve çocuk meselesinin büyük hassasiyet gerektiren iki ana konu olduğuna dikkati çekerek, "Kadın çocuk meselesi siyaset üstü el alması gereken bir gruptur. Burada bir kadın canı yandığında, bir çocuğun canı yandığında emin olun ki bütün Türkiye'nin canı bağrı yanıyor. Burada tabii sadece medyaya düşenlerle değil görmediğiniz, sizin duymadığınız ama bizim bizzat müdahil olduğumuz dosyalar var. Biz Türkiye genelindeki 442 avukatımızla gerçekten büyük bir özveriyle bütün davaları kendi evladımız, kendi eşimiz, kendi çocuğumuz gibi müdahil oluyoruz. Mağdurun hakkını özellikle savunduğumuzu ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan köklü reformlar hayata geçirdik"

Asıl meselelerin insan hayatına dokunmak olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "Burada bizim amacımız o vatandaşımızın hayatına nedenli desteklediğimizi, hayatını nedenli dönüştürdüğümüzü bunlara bakıyoruz. Asıl meselemiz insan hayatına dokunmak. Bakın 2002 yılında bir engellilik kanunu dahi yoktu. Kadına yönelik şiddetten bahsedilmiyordu bile. Burada hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Büyük bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan köklü reformlar hayata geçirdik. Bunu da son 24 yılda eser ve hizmet siyasetimizin yanında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle sosyal politikalar alanında yürüttüğümüz bütün bu devrim niteliğindeki politikalarla da görmezden gelemeyiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, politikalarını bu yönde sürdürdüklerini ve hep daha iyisini yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

"Aile odaklı, toplum temelli, hak temelli yaklaşımımızla hizmetlerimizin niteliğini arttırıyoruz"

Bakan Göktaş, "Aile odaklı, toplum temelli, hak temelli yaklaşımımızla hizmetlerimizin niteliğini arttırıyoruz. Özellikle sosyal yardımlar bizim en güçlü ve kapsamlı politikaları hayata geçirdiğimiz alanların başında geliyor. Başvuru değerlendirme süreçlerini bakın büyük bir şeffaflıkla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz eşini kaybetmiş sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara özel olarak destekliyoruz"

Bir milletvekilinin eşi vefat etmiş kadınlara destek sağlanmadığını ifade ettiğini hatırlatan Göktaş, konuya ilişkin, "Biz eşini kaybetmiş sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara özel olarak destekliyoruz. Sadece 2026 ilk 9 ayında bu programla 60 bin 725 kadına yedi 163 buçuk milyon lira kaynak aktardık. Bakın eskiden bu kadınlar görünmüyordu, yoktu, sistemde dahi yoktu. Bir kadına hiçbir destek sağlamıyorduk, yok sayıyorduk. Bugün bu destekler veriliyor. Ayrıca 3 ve üzeri çocuğu olan eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği sağlayarak barınma ihtiyaçlarını da karşıladığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bakın biz gerçekten 7 gün 24 saat sahadayız, vatandaşımızın yanındayız" açıklamasında bulundu.

"Ben habersiz denetimler yapıyorum kurumlarıma"

Bakan Göktaş, denetimlerini de sürdürdüklerini söyleyerek, "Ben habersiz denetimler yapıyorum kurumlarıma. Çünkü o çocuklar bizlere emanet edilen çocuklar. Ama biz bu süreçleri istismar etmiyoruz. Varsa bir eksik hemen müdahil oluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Basın açıklaması yapıyoruz. Bakın burada kendi kurumlarımız dahi olsa büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz" dedi.

"Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim"

90'lı yıllarda erkeklerin SGK eliyle kısırlaştırıldığını belirten Bakan Göktaş, milletvekillerinin tepkisi üzerine, "Size manşetlerden gösterebilirim. Bakın utanç duymamız gereken bir durum. Bunların her birini sorgulamak zorundayız. Bugün aile ve nüfustan bahsettiğimizde gerçekten yürütmemiz gereken ne kadar önemli çalışmalar olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu konuyu detaylıca ben anlatırım. Detaylıca isteyen bütün milletvekillerini de anlatabilirim. Bunu söylemek ayıp mı? Bu gerçekten bahsetmek ayıp mı? Bunun neresi yanlış? Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim" diye konuştu.

"Evlenen genç çiftlere 24 milyar liradan üstün ödeme gerçekleştirdik"

Yuva kurmak isteyen gençlerin de yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Çocuk sahibi olana 12 ay boyunca o krediyi hibe ediyoruz. İkiz çocuk sahibi olanlara hibeyi tamamen hibe yapıyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar 271 bin 338 gencimiz bu desteği almaya hak kazandı. Bu sabah Sema Silkin vekilimiz 6 bin çiftten bahsetti. Bu rakamın gerçeğe yansıtmadığını tekrar söylemek istiyorum. Bu kapsamda 24 milyar liradan üstün ödeme gerçekleştirdik ve evlendirdiğimiz çiftleri hem sosyal konutlarda özel kontenjan ayırıyoruz, iş kur desteği öncelik tanıyoruz" dedi.

"Çocuklarımız söz konusunda olduğunda azami hassasiyetle yaklaşmak zorundayız"

Kreşler ve çocukların güvenliği ile alakalı soruları da yanıtlayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız söz konusunda olduğunda azami hassasiyetle yaklaşmak zorundayız. İlk defa bütçemizde kreş desteği aldık. Bununla beraber hem özel kurumlarda hem bütün devletin bütün kurumlarımızda kreş seferberliği başlattık. Özellikle yeni yönetmeliğimizle beraber Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinde dahi 7-24 açılabilecek kreş modelinde hayata geçirdik. Bütün Türkiye'de bakın sadece bu sene 691 kreş ve gündüz bakımı hizmeti bakanlık olarak devre aldık. Kendi bakanlığımızda 50 tane kurumsal personelimize yönelik kreş açma hedefimiz var şu ana kadar açılış çalışmalarımız devam ediyor. 30 personelin yazılı talebi bulunduğunda kurumlarda, kamu kurumlarında çocuk bakımı ve açılmasında zorunlu hale getirdik. Bununla beraber bütün yeni konut projelerinde gerek özel gerek kamu 150 kapasiteli konut projelerinde gündüz bakımı ve açılmasının zorunlu hale getirdik."

"Hepimizin amacı bu ülkenin her bir vatandaşınızı güçlendirmek, korumak ve daha iyi şartlara taşımaktır"

Bakan Göktaş, şu ana kadar 345 belediye kreşi için de başvuru aldıklarını sözlerine ekledi. Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dile getiren tüm konular bakanlığımızın sorumluluk alanı ne kadar geniş ve hayati olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Hepimizin amacı bir. Hepimizin amacı bu ülkenin her bir vatandaşınızı güçlendirmek, korumak ve daha iyi şartlara taşımaktır. Ama bunu siz böyle yaparsınız, biz böyle yaparız. Bizim amacımız her bir vatandaşımıza gerçekten nitelikli sosyal hizmet sunmaktır. Vefa her vatandaşımızın istediği desteği anında ulaşabilmesidir. Kadınlarımızın güvenle yaşamlarını sürmesidir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi. Çocuklarımıza daha güvenli ortamlar sağlamaktır. Bununla beraber hizmet kalitemizi ve hesap verebilirliği arttırmaktır. Dijital dönüşüm ve veriye dayalı politikalarımızla biz özellikle bu süreçleri daha da güçlendiriyoruz. Toplumsal dayanışma ve iş birliğini oldukça önemsiyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesiyle komisyon sona erdi.