Serie A ekibi kancayı taktı: Osimhen Ocak'ta gidebilir!

İtalyan kulübü, 30-40 milyon Euro peşinat + kalan kısmın taksitlerle ödeneceği yapılandırılmış bir teklif hazırladı. Juve, resmi öneri için Galatasaraylı yıldızın sakatlığının netleşmesini bekliyor.

KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Osimhen’in daha önce Juventus’a çok yaklaştığını ancak bilinmeyen bir gelişmenin transferi engellediğini ifade eden Penta, Torino kulübünün Galatasaray’a Nijeryalı için 30-40 milyon Euro peşinat ve kalan kısmın taksitlerle ödeneceği yapılandırılmış bir teklif hazırlayabileceğini söyledi.

GALATASARAY SATMAZ

Ancak Osimhen’in ameliyatı, transfer görüşmelerini etkileyebilir. Toparlanma sürecinin belirsizliği Juve’yi temkinli davranmaya itebilir. Galatasaray tarafında ise Osimhen’in kontratı 2029’a kadar devam ediyor ve sarı-kırmızılı kulüp, sezon ortasında kilit oyuncusunu kolay kolay göndermek istemiyor.