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Gündem Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI-
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Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI-

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda bu tarihi buluşma vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. COP31 kapsamında yapılacak istişarelerin, burada alınacak kararların ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında konferansın hazırlıklarına verdikleri güçlü destek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'i COP31 için geliştirdiğimiz özgün ortaklık modeline katkıları için Avustralya Başbakanı Sayın Albanese'e bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizlerle paylaşan Brezilya ve Can Azerbaycan'a ayrıca teşekkür ediyorum.

ayrıntılar geliyor....

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