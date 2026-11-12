New York'ta korkunç olay! Bina çöktü, enkaz altında kalanlar var

ABD'nin New York kentinde korkutan bir olay yaşandı. Brooklyn bölgesinde bulunan bir binanın bir bölümünün çökmesi üzerine çevrede büyük bir enkaz oluştu.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY), gelen ihbar üzerine çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

FDNY yetkililerinin paylaştığı ilk bilgilere göre, çökme sonucu en az 1 kişi yaşamını yitirdi. Binada bulunan bazı kişilerin yaralandığı, enkaz altında kalanların da olduğu bildirildi.

Olayın Brooklyn'de Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ENKAZA SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için yoğun çaba harcayan ekiplerin, ağır beton ve yapı parçalarını kaldırmak amacıyla vinç kullandığı aktarıldı.

ÇÖKME ANI SONRASI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, binanın bir bölümünün tamamen yıkıldığı ve çevrede büyük miktarda moloz biriktiği görüldü.

Görüntülerde çok sayıda itfaiyecinin enkaz çevresinde çalıştığı, vincin ise yıkıntıları kaldırmaya yardımcı olduğu anlar yer aldı.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.