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Yerel Bayrampaşa’da acemi yıkım dehşeti! Yan bina delindi, vatandaş sokağa döküldü!
Yerel

Bayrampaşa’da acemi yıkım dehşeti! Yan bina delindi, vatandaş sokağa döküldü!

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Bayrampaşa’da acemi yıkım dehşeti! Yan bina delindi, vatandaş sokağa döküldü!

İstanbul Bayrampaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında büyük bir skandal yaşandı. Yıkımı gerçekleştiren ekiplerin tedbirsizliği nedeniyle bitişikteki 4 katlı binada ağır hasar oluşurken, duvarı yarılan binadaki vatandaşlar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı.

İstanbul Bayrampaşa’da kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkım sırasında bitişiğindeki 4 katlı bina zarar gördü. Hasar gören bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, İstanbul Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan binanın bitişiğindeki 4 katlı bina zarar gördü. Zarar gören binanın duvarının bir kısmı açılırken bina sakinleri, panikleyerek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zarar gören binanın çevresinde zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından hasar alan 4 katlı bina tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısım akrabalarının evine giderken, gidecek yeri olmayanlar ise otellere yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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