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Gündem Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Yeniakit Publisher
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Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının başta Filistinliler olmak üzere tüm mazlumların yayında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak iftiralarına gerçekleri gizlemeye dönük nafile bir çaba olduğunu duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'ALÇAKÇA VE HADSİZ İFTİRALAR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir." ifadelerine yer verildi.

 

'TÜRKİYE OLARAK FİLİSTİNLİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail'in bölgedeki politikalarına dikkat çektiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir. Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ALÇAK İFADELERLE HEDEF ALDILAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 zirvesinde İsrail'in Filistin ve Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diyerek hedef almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak alçak iftiralarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ilgili yaptığı hadsiz paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diktatör Erdoğan, bir kez daha uluslararası bir platformu, İsrail karşıtı yalan kampanyasını yaymak için kullanıyor.

 

Erdoğan'ın Türkiye'sinde misafir edilen Hamas liderleri, Gazze’deki yıkımdan sorumludur.

Hamas, 7 Ekim katliamıyla bu savaşı başlattı ve askeri altyapısını sivil bölgelere yerleştirdi.

Gazze’yi gerçekten önemseyenler, yeniden inşanın başlayabilmesi için Hamas’ın silahsızlanmasını talep etmelidir."

Kaynak: Haber7

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