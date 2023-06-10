Altın mı, dolar mı alınır? En mantıklı yatırım hangisi? Altın fiyatları, dolar kuru: 22 Haziran toplantısı olacak

Dolar, euro ve altında yükseliş sürüyor. Her gün rekor tazeleniyor. Peki altın, dolar ve euro yükselmeye devam edecek mi? İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık ve ekonomist Özsoy'dan yatırımcılarına uyarı geldi.

Dolar, euro ve altında bu hafta itibariyle sert bir yükseliş var. Altın, dolar ve euro'nun TL karşısındaki değer kazancı yüzde 7'yi geçti. Uzmanlar olası riskler konusunda yatırımcılarını uyardı.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve ekonomist Murat Özsoy piyasadaki gelişmeleri Haber Global'den Şifa Kaymak'a değerlendirdi.

Altın fiyatlarının 1 gün içerisinde sert şekilde yükselmesini risk olarak değerlendiren İKO Başkanı Mustafa Atayık "Seçim öncesi belirsizlikler nedeniyle altın ve döviz fiyatları, belli bir bant aralığında seyrediyordu. Şimdi seçim geride kaldı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yurt içi ve yurt dışı piyasaların iyi tanıdığı Sayın Mehmet Şimşek getirildi. Piyasa, Sayın Bakan’ın devir-teslim töreninde verdiği ‘Şeffaflık ve öngörülebilir bir piyasa’ hedefi mesajını bir anlamda fiyatlıyor. Burada gördüğümüz en önemli risk ise fiyatların 1 gün içerisinde sert bir şekilde yükselmesidir. Dövizdeki artış beraberinde altında, TL bazında yükselişi de getirmiştir dedi.

Altının alış ve satış arasındaki makasın kapanacağını belirten Atayık "Piyasanın ne yönde seyredeceğini ise ekonomi yönetiminin gelişmeler karşısında alacağı kararlar ve vereceği mesajlar, Merkez Bankası Para Kurulu’nun 22 Haziran’da alacağı faiz kararı etkili olacak. Biliyorsunuz seçim öncesi süreçte altının alış ve satış arasındaki makas da açılmıştı. Bu makasın, Merkez Bankası ve diğer ekonomi aktörlerinin sürece dahil olması ile hızla kapanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Atayık "Sektörümüz için alışverişte en hareketli dönem olan düğün sezonunun içerisindeyiz. Gurbetçi vatandaşlarımızın da gelmeye başlaması ile altındaki bu yükselişi düğün ve nişan talebi de etkiliyor. Vatandaşlara tavsiyemiz; sabırlı olmaları iniş ve çıkışlarda ani karar vermekten kaçınmalarıdır. Yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımları takip etmelerinde fayda var. Altın, orta ve uzun vadede yatırımcısına mutlaka kazandırıyor. Süreci iyi takip ederek stabil hale gelecek bir ortamda yatırım kararı almaları önemlidir." şeklinde konuştu

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Ekonomik olarak gözüken altının sahte olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Atayık şunları söyledi:

"Tavsiyemiz; bildikleri, tanıdıkları yıllardır mahalle ve semtlerinde bu işi yapmış aile kuyumcularından alışveriş yapmalarıdır. Alışveriş yaptıkları kuyumcuların İKO ve Ticaret Odası üyesi olmasına dikkat etsinler. Ucuz altın ve pırlanta diye bir şey yoktur. İnternette ekonomik olarak gözüken fiyatlara aldanıp alışveriş yapmasınlar. Fiziki altın ve mücevher alsınlar ve fatura almayı unutmasınlar."

"Ayrıca, vatandaşlarımız pırlantalı ve renkli taşlı mücevher alırken mutlaka uluslar arası sertifikasını da talep etsinler. Oda’mız bünyesinde 2016 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin ilk yerli ve milli gemoloji laboratuarı GLT, pırlanta, renkli taşlar ve mücevher çok ekonomik fiyatlarla uluslar arası sertifika düzenliyor."

"Laboratuvarımız hafta içinde hem vatandaşlarımıza hem de kuyumculara hizmet veriyor. Vatandaşlarımız, düğün ve nişan için aldıkları mücevherleri gönül rahatlığı içinde GLT Laboratuvarı’mıza getirerek analiz yaptırabilirler."

Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde "Dolar TL, Euro TL kurlarında bugün aniden yaşanan artışlar sonrasında gelinen seviyeler ile gram altının 1400TL’nin üzerindeki seyri seçim öncesi döneme baktığımızda kendisini aslında hissettiren gelişmelerdi. Nitekim özellikle Nisan ayında yayınlanan yorum ve öngörülerimde bugün gelinen seviyeler konusundaki uyarılarımı çok net olarak ifade etmiştim. Bugün yaşanan sert artışların arkasında küresel makro ekonomik gelişmelerin olmadığını söyleyebilirim. Eğer o faktörler devreye girerse bugünkü artışların önü kesilemez ve durum çok daha vahim hale gelebilir." dedi.

Özsoy "Türkiye’nin risk priminin düştüğü ve ABD dolar endeksinin artış trendinde olmadığı bir ortamda gelinen bu rekor seviyeler Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in ekonomide rasyonaliteye dönmemiz gerektiğine ilişkin söylemlerinin piyasa tarafından çok net olarak satın alındığını gösteriyor. Yapılan müdahaleler ile sıkıştırılan kurun şu anda serbest bırakılmasıyla bu sıkışmanın çözüldüğünü görüyoruz, bugün olan olay budur. Aşırı değerli TL’den şikayet eden ihracatçılar bu kur seviyelerinden belki tatminkar olacaktır ancak bu seviyelerin devam etmesi hane halkına artan enflasyon seviyeleri şeklinde de geri dönecektir" diye konuştu.

Panik alımların yatırımcılarını zarara uğratabileceğini belirten Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hızlı artış trendinin panik alımlar şeklinde devam etmemesi ve para otoritesinin hemen devreye girerek kontrolü ele alması gerekiyor. Aksi takdirde yılın son çeyreğinde daha da önü kesilemez artışlar gündeme gelebilecektir."

"Bu arada önemli de bir uyarı, 22 Haziran tarihinde TCMB PPK toplantısında sert bir faiz artışı kurdaki bu ani yükselişin yeniden geri çekilmesi gibi bir durum ortaya koyabilir ve yüksek seviyelerden alım yapılan dolar ve euro yatırımcıları terste bırakabilir."

ALTIN MI, DOLAR MI ALINIR?

Döviz kurunun ilerleyen aylarda 25-26 TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Tabi ki altının da sene sonunda iyice artacağı öngörülüyor.

Altın uzmanları, Altın fiyatlarının gelecek dönemde yükselmesini beklediklerini iddia etti. Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini açıkladı. Öte yandan geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte fiziki altın satışlarında adeta patlama yaşandı.

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 10 Haziran Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

10 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Haziran 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 23,3809 (Alış) - 23,3860 (Satış)

EURO: 25,0957 (Alış) - 25,2104 (Satış)

STERLİN: 29,3188 (Alış) - 29,4658 (Satış)

1 DOLAR = 23,38 TL

10 Haziran Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.474,02

Gram altın satış: 1.474,46

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.402,00

Çeyrek altın satış: 2.460,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.818,00

Yarım altın satış: 4.905,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.636,00

Tam altın satış: 9.772,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.833,00

Cumhuriyet altını satış: 9.981,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.873,00

Ata altın satış: 10.026,00