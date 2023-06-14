Dolar 23, 60 TL! Rus bankası doları görmek istemiyor: Dolar yerine o hamle! Ruslar harekete geçti

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki dolarsızlaşma sürecine bağlı olarak bankanın bireysel müşterilerinin artık rupi hesabı açabileceklerini bildirdi.

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, bireysel müşterilerin açabileceği Döviz hesabı türlerini artırmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Bankanın dolarsızlaşma sürecini desteklediği vurgulanan açıklamada, bireysel müşterilerin bugünden itibaren rupi hesabı açabilecekleri kaydedildi.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya’nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

bloomberght haberine göre: Banka daha önce de bireysel müşterileri için yuan ve dirhem hesabı açma imkanı sunmaya başlamış.

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(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 23,6165 (Alış) - 23,6312 (Satış)

EURO: 25,5553 (Alış) - 25,5608 (Satış)

STERLİN: 29,6784 (Alış) - 29,8273 (Satış)

1 DOLAR = 23,67 TL