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Ekonomi Merkez Bankası'ndan kredi büyüme sınırı kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kredi büyüme sınırı kararı

Yeniakit Publisher
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Merkez Bankası'ndan kredi büyüme sınırı kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aldığı kararı duyurdu. Banka; ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde büyüme sınırlarını yükseltirken zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla kredi büyüme sınırlarını yukarı yönlü güncelledi. Yeni düzenlemeyle ihtiyaç, taşıt ve Türk lirası cinsinden ticari kredilerde sekiz haftalık büyüme sınırları artırıldı.

Buna göre, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 3,5'e yükseltildi. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) kullandırılan Türk lirası kredilerde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

 

Zorunlu karşılıklara faiz ödemesi yapılacak

TCMB, kredi büyüme sınırlarının yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gitti.

Buna göre, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz ve telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.

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