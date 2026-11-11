Türk birliğini kim bozmak istiyor? Amiral Cihat Yaycı perde arkasını anlattı

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı bir canlı yayında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri hedef alan girişimleri, Türk Devletleri Teşkilatı üzerindeki tartışmaları ve bölgedeki emperyalist hesapları değerlendirdi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin hedef alındığını belirten Yaycı, iki ülkenin arasını açmaya yönelik kampanyaların arkasında farklı odakların bulunduğunu savundu.

"KARDEŞLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ"

Türkiye'de başlatılan protesto ve söylem kampanyalarının masumane gösterilmeye çalışıldığını ancak zamanla dozunun artırıldığını ifade eden Yaycı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fitne ve fesat yuvalarının arkasında Fethullahçı Terör Örgütü, İsrail'in uzantıları, muhafazakâr görünümlü kripto Siyonistler ve diğer emperyal güçlerin buradaki uzantıları var. Türk Devletleri Teşkilatı'na ve Türklük kavramına karşı çıkanlar, bölücüler var. Bunlar bir kampanya başlattılar."

İstanbul'daki Azerbaycan Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen protestolara da dikkat çeken Yaycı, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev aleyhine sloganlar atıldı, çelenkler bırakıldı. Bu olay İstanbul'da ilk kez yaşanmıyor. Bunun sorgulanması lazım. Neden İstanbul'da? Neden İstanbul'da izin veriliyor, Ankara'da verilmiyor? Büyükelçilik Ankara'dayken bunların ciddi şekilde sorgulanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yönelik mesajlarına rağmen kampanyaların sürdüğünü belirten Yaycı, "Sayın Devlet Bahçeli çok net bir tepki verdi. 'Kimse kardeşliğimizi bozamaz.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok net mesajlar verdi. Buna rağmen devam ettiler." diye konuştu.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İKİ ANA DİREKTİR"

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılmamasının kendisini üzdüğünü belirten Yaycı, Türkiye ile Azerbaycan'ın teşkilatın iki temel taşı olduğunu vurguladı. Yaycı, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın iki ana direği var. Birisi Türkiye, birisi Azerbaycan'dır. Dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın toplantıya katılmaması beni çok üzdü. Kardeşlerimiz kırıldı, üzüldü gibi geldi. Türkiye'de başlatılan kampanyanın ardından Azerbaycan'da da karşı kampanya başlatıldı. Yani birileri hem Türkiye'deki hem de Azerbaycan'daki odakları harekete geçirdi." dedi. Meselenin siyasi tartışmaların ötesinde millî bir konu olduğunun altını çizen Yaycı, "İç politikada siyasi partiler ne yaparsa yapsın. Oy verirsiniz, vermezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama bunlar millî meseleler. Biz şu anda bu konuyu konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ŞUŞA ZİYARETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Şuşa'ya gerçekleştirdiği ziyareti Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine verilmiş güçlü bir mesaj olarak değerlendiren Yaycı, iki liderin verdiği görüntülerin önemine dikkat çekti. Yaycı, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir devlet adamlığı göstererek Şuşa'ya, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle kutlamalara gitti. Bizzat gitti. Bu dostluğun, dostluğun ötesindeki kardeşliğin yıpranmaması için Azerbaycan'a gitti. Verilebilecek en güçlü mesaj buydu." dedi. Erdoğan ve Aliyev'in birlikte verdiği görüntülerin önemli bir anlam taşıdığını belirten Yaycı, "Havalimanında, toplantılarda beraber ellerini havaya kaldırarak resimler verdiler. Muazzam bir kardeşlik ve bağ göstergesi olan samimi pozlar verdiler, konuşmalar yaptılar. Bu, Şuşa'da imzaladığımız protokolün, 'Bir millet, iki devlet' sloganının hâlâ dimdik ayakta olduğunun ve yıkılmayacağının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"BU MİLLETİN ADI TÜRK MİLLETİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadaki Türk milleti vurgusuna da değinen Yaycı, bu ifadenin millî kimlik tartışmalarına verilmiş önemli bir cevap olduğunu söyledi. Yaycı, Erdoğan'ın Karabağ Zaferi'nde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andığını ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ettiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız burada çok önemli bir mesaj veriyor. Türkiye ve Türk milleti olarak her daim yanlarında olacağımızı vurguluyor. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu, etnik köken üzerinden yapılan bir tanımlama değildir. Bu, millî kimliktir, millî devlet anlayışıdır." Erdoğan'ın zaferin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait olduğunu özellikle vurgulamasını da önemli bulan Yaycı, "Bu zafer Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin zaferidir. Bazıları Azerbaycan'ı kırmak için 'Biz size yardım ettik, şöyle ettik, böyle ettik.' diyor. Kardeş kardeşe her zaman yardım eder, destek olur. Bunun ayrıca gündeme getirilmesinin bir anlamı yok." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Şuşa'daki konuşmasında Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ettiğini hatırlatan Yaycı, "Bu çok önemlidir. Kıymet bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

ANKARA-BAKÜ GÜVENLİK ŞEMSİYESİ KİMLERİ RAHATSIZ EDİYOR?

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik iş birliğinin yalnızca iki ülkenin ilişkileri açısından değil, Türk dünyasının geleceği bakımından da kritik olduğunu belirten Yaycı, Ankara-Bakü güvenlik şemsiyesinin Orta Koridor ve Zengezur Koridoru açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Zengezur Koridoru'nun kontrolü üzerinden yürütülen hesaplara dikkat çeken Yaycı, ABD'nin Ermenistan üzerinden bölgede etkinlik kurduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: "Bu güvenlik şemsiyesi Orta Koridor'u koruyor, Zengezur Koridoru'nu koruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan üzerindeki topraklarda bir konum elde etti. Zengezur Koridoru'na 'Trump Koridoru' dediler. Amerikan askerleri geldi oraya. Dolayısıyla Türk birliğini bozarlarsa kontrol ne Azerbaycan'da ne Türkiye'de olacak, Amerika'da olacak." Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte hareket etmesinin koridor üzerindeki Türk etkisini artıracağını ifade eden Yaycı, "Azerbaycan ve Türkiye iki tarafı birlikte tuttukları takdirde Zengezur Koridoru'nun kontrolünde önemli ölçüde Türk dünyasının ağırlığı olacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın anlamı da budur." diye konuştu.

"NEDEN TÜRK ADINI KALDIRIYORSUNUZ?"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın ismindeki Türk ifadesinden rahatsızlık duyulmasına tepki gösteren Yaycı, Orta Asya Cumhuriyetler Topluluğu adı altında yürütülen yapılanmaya ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi. Yaycı, "Türk lafından rahatsız olan emperyal güçler var. Bölücüler var. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan 'Türk' ifadesini kaldırın, bundan rahatsızız diyorlar. Bunun somut göstergesi Orta Asya Cumhuriyetler Topluluğu'nun kurulmasıdır." dedi. Bu oluşuma katılan ülkelere seslenen Yaycı, "Devlet başkanlarına şunu sormak lazım: Kardeşim, niye ihtiyaç duydunuz siz? Sizi kim yönlendirdi? Niye Türk adını kaldırıyorsunuz? Niye Türkiye'yi dışlıyorsunuz? Niye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlıyorsunuz? Neden Macaristan'ı dışlıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Macaristan'ın toplantıya katılım sağlamamasını da sorgulayan Yaycı, "Geçen sene başbakan seviyesinde, cumhurbaşkanı seviyesinde katılım sağlanırken bu sene neden hiçbir seviyede katılım sağlanmadı? Size kim bunu söyledi? Avrupa mı, Amerika mı? Bunları sormak lazımdır. Oyun büyüktür." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin bu gelişmelerin farkında olduğunu belirten Yaycı, "Bu oyunu hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görmüştür. Bu oyunu bozmak için de ellerinden geleni yapmaktadırlar." dedi.

KKTC'YE EN GÜÇLÜ DESTEK AZERBAYCAN'DAN

Türk dünyası arasındaki dayanışmanın Kıbrıs meselesinde de belirleyici olduğunu vurgulayan Yaycı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne en güçlü desteği veren ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın KKTC ile ilişkilerinin yalnızca söylem düzeyinde kalmadığını belirten Yaycı, "Azerbaycan'da geçen yıl bir hafta boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Haftası düzenlendi. Azerbaycan parlamentosuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosu arasında karşılıklı iş birliği ve diyalog toplantıları yapıldı." ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC'ye yönelik adımlarını hatırlatan Yaycı, "Sayın Aliyev, Ersin Tatar'ı cumhurbaşkanı olarak davet etti. Geçen yıl Bakü'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırdı. KKTC'nin Bakü'de temsilcilik açmasına imkân sağladı. Daha ne yapsın?" diye konuştu. Diğer ülkelerdeki KKTC temsilciliklerinin farklı bir statüde bulunduğunu savunan Yaycı, "Diğerlerinin temsilcilikleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki büyükelçiliklerine bağlı temsilciliklerdir. Bu da aslında Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıdıkları ve adanın tamamına hâkim olduğu mesajını verdikleri anlamına geliyor" dedi. Yaycı, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin Kıbrıs meselesinde de büyük önem taşıdığını vurgulayarak Türk dünyasının birlik ve beraberliğine yönelik girişimlere dikkat çekti.