Bodrum'da gece yarısı feci kaza! Kırmızı ışıkta beklerken canından oldu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan gelen başka bir motosikletin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Konacık Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi.
KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN ARKADAN ÇARPTI
B.S. yönetimindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 48 ART 876 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, kazaya neden olan motosikletin sürücüsü B.S. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.