  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı ‘Baştan sona yalandır’! Ak Parti çalışanlarına fon çamuru Kamu bankacılığında yeni dönem! Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor AK Partili İBB Meclis Üyesi Bağlar’dan İBB’ye zor sorular! Anne ve kadın için vaat edilenler 5 yıldır nerede? NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor Uyanıklar enselendi! Kamu arazisine havuzlu kaçak villalar Gazi Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partiler arasında mekik diplomasisi başlattı! Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler COP31’de Sıfır Atık ve Dijital Dönüşümün Geleceği Ele Alındı İnsanı çaydan bile soğuttular! İki çaya istenen para Türkiye'yi kızdırdı
Dünya Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti! Ani ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Dünya

Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti! Ani ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti! Ani ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Alexander Darchiev, 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deneyimli diplomatın ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev'in hayatını kaybettiği açıklandı. Moskova yönetimi, Washington'da görev yapan 66 yaşındaki diplomatın 11 Kasım'da ani şekilde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darchiev'in vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında deneyimli diplomatın Rus dış politikasındaki önemli görevlerine dikkat çekti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi ve çalışanları, Rusya'nın ABD Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexander Darchiev'in 11 Kasım'da 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyurmaktadır."

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darchiev'in ani ölümünün nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Bakanlık açıklamasında Darchiev, "üstün bir diplomat, deneyimli bir lider, nazik bir dost ve öğretmen" olarak nitelendirildi.

ABD konularında son derece yetkin bir uzman olduğu belirtilen Darchiev'in, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, "Aramızdan çok erken ayrılan meslektaşımızın hatırası sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacak" ifadelerine yer verildi.

Rus diplomatlar, Darchiev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

MART 2025'TE WASHINGTON'A ATANMIŞTI

Alexander Darchiev, Mart 2025'te Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Washington'daki görevinden önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Başkanlığı görevini yürüten Darchiev, 2014-2021 yılları arasında da Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Altınok, ABD ile İsrail’in sahada ve sandıktaki hezimetini yazdı: Rejim ve nükleer planlar tutmadı, İran kazandı!
Altınok, ABD ile İsrail’in sahada ve sandıktaki hezimetini yazdı: Rejim ve nükleer planlar tutmadı, İran kazandı!

Gündem

Altınok, ABD ile İsrail’in sahada ve sandıktaki hezimetini yazdı: Rejim ve nükleer planlar tutmadı, İran kazandı!

NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor
NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor

Dünya

NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23