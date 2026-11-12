Rusya'nın ABD Büyükelçisi hayatını kaybetti! Ani ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev'in hayatını kaybettiği açıklandı. Moskova yönetimi, Washington'da görev yapan 66 yaşındaki diplomatın 11 Kasım'da ani şekilde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darchiev'in vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında deneyimli diplomatın Rus dış politikasındaki önemli görevlerine dikkat çekti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi ve çalışanları, Rusya'nın ABD Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexander Darchiev'in 11 Kasım'da 66 yaşında ani şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyurmaktadır."

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darchiev'in ani ölümünün nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Bakanlık açıklamasında Darchiev, "üstün bir diplomat, deneyimli bir lider, nazik bir dost ve öğretmen" olarak nitelendirildi.

ABD konularında son derece yetkin bir uzman olduğu belirtilen Darchiev'in, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, "Aramızdan çok erken ayrılan meslektaşımızın hatırası sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacak" ifadelerine yer verildi.

Rus diplomatlar, Darchiev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

MART 2025'TE WASHINGTON'A ATANMIŞTI

Alexander Darchiev, Mart 2025'te Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Washington'daki görevinden önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Başkanlığı görevini yürüten Darchiev, 2014-2021 yılları arasında da Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.