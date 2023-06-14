Altın, dolar ve euro yükselirken Hatice Kolçak'tan olay tahmin: Enerji, Petrol, enflasyon! Yatırım aracı

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altında yeni yükselişlerin yakında olduğunu aktarmıştı. Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, ons altından güzel haberlerin geleceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta dolar, euro, altında görülmemiş rakamlar görüldü. Yatırımcı yükselişin devamı var mı diye merak ederken uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. İşte dolar ve altında son rakamlar Ve altın uzmanı Ekonomist Hatice Kolçak'tan şaşkına çeviren yeni tahminler

İşte Hatice Kolçak'ın yeni o tahmini ve açıklamaları

Ünlü altın uzmanı Hatice Kolçak youtube kanalında bomba açıklamalar yaptı.

Kolçak şunları kaydetti: “Ons altın bir yükseldi sonra tekrar eski seviyesine indi. Bugün FED toplantısı var, dananın kuyruğu kopacak… Powell’in bundan sonraki söylemleri ne olacak merakla bekliyoruz. ABD enflasyonu ne geldi, uzun zaman sonra faizin altında enflasyon gördük. Manşet yüzde 4’e geriledi. Geçen ay 4,9’du, faizlerin altına inen bir enflasyon görüyoruz. Burası gayet güzel baktığımız zaman, çekirdek tarafta tam da beklendiği gibi oldu. Enflasyonda şunu görüyoruz, aylıkta da tam da beklendiği gibi oldu. Güzel bir düşüş var, manşet tarafta.. Manşet tarafta ne var, enerji ve gıda var. Petrol fiyatları da var. İndirimler var düşüş böylece oluştu. Çekirdek enflasyon korkutuyor. Çekirdğin enflasyonun içinde enerji yok, gıda yok. Burası yapışkanlık gösteriyor.

Buradaki artışlar, çekirdek tarafta manşetin üstünde kaldı. Rakama baktığımızda, enflasyonda düşüş yapışkan düşmesi zaman alacak. Bu verilerden sonra fiyatlandırmaya baktığımızda %94.2 fed bugün faizi serbest bırakır beklentisi yükseldi. Yüzde 5,8 de yüzde 25 baz puanlık artışı beklentisi var. Yani ağırlık yüzde 95 pas geçer beklentisine dönüştü. Dünkü veriler ons altın beklediğimiz tepkiyi verdi. Altında 1960 dolarların üstüne çıktığını gördük. Sonrasında tekrar altın çıktığı gibi geri geldi. Dolar endeksi de düştüğü gibi geri çıktı. Dolar endeksi 102,93 seviyesine geldi. Yükselip tekrar aynı seviyeye gelmesinin en önemli sebebi, faizi pas geçecek bana göre bugün özellikle FED toplantısında her bir fed üyesinin önümüzdeki dönemle ilgili noktasal grafikleri yayınlanacak, her bir fed üyesi ne düşünüyor, bunları göreceğiz, ağırlık ne yönde olacak bu bir. İkincisi karar metninde bundan sonraki faiz artışlarıyla alakalı olarak daha güvercin mesajlar olacak mı? Piyasalar nasıl etkilenecek, bugün fed toplantısını bekliyor. Enflasyon düştü okey ama arkasında fed toplantısı var, sürprizler çıkabilir” diye konuştu. (Özel haber - Akit)

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Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımına gitmeyeceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle zayıflayan dolardan destek bularak hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.13 yükselerek 1,946.81 dolar seviyesinde işlem gördü.

14 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Haziran 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 23,66 (Alış) - 23,68 (Satış)

EURO: 25,57 (Alış) - 25,58 (Satış)

STERLİN: 29,82 (Alış) - 29,96 (Satış)

1 DOLAR = 23,68 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

14 Haziran Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.484,37

Gram altın satış: 1.484,57

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.415,00

Çeyrek altın satış: 2.454,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.831,00

Yarım altın satış: 4.908,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.572,00

Tam altın satış: 9.772,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.923,00

Cumhuriyet altını satış: 10.071,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.841,00

Ata altın satış: 10.026,00

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 9.696 TL, satış 9.794 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 9.560 TL. 234 TL yükseliş gerçekleşti.

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