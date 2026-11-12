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Gündem Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı!
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Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı!

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Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı!

Gazze'de çoluk çocuk demeden soykırım yapan, Lübnan'ı kan gölüne çeviren katil İsrail yönetimi, gözünü yeniden Tahran'a dikti. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, ordusuna İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için teyakkuz seviyesini en üst düzeye çıkarma ve hazırlıkları artırma talimatı verdiği ortaya çıktı.

İsrail basını, Güvenlik Kabinesi'nin, orduya İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verdiğini kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, kabinenin bir aydan fazla süredir toplanmamasına rağmen bu talimatı verdiği bildirildi.

Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin orduya İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için hazırlıkları artırma talimatı verdiği belirtilerek bu talimatların bir savaşa yol açabileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni bir saldırıya gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen, İsrailli güvenlik kaynakları, kabinenin talimatları doğrultusunda İsrail'in İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığına karşı ordunun hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Güvenlik kaynakları, bir anlaşmaya varılamaması ya da saldırılara yeniden başlanmaması durumunda "bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedileceğini" savundu.

Öte yandan, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Güvenlik Kabinesi'nin, bir aydan fazla süre sonra pazar günü toplanacağını bildirdi.

İsrail basınında, İran'a yönelik muhtemel saldırı ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle, 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'ya acil olmayan askeri eylemlerden kaçınma uyarısında bulunmuştu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Eisenkot, güvenlik konularında sorumsuz davranmakla suçlanmıştı.

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