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Teknoloji COP31'de teknoloji şovu! Binlerce dronla gökyüzüne damga vurdular
Teknoloji

COP31'de teknoloji şovu! Binlerce dronla gökyüzüne damga vurdular

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Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31) gökyüzü binlerce yerli dronla aydınlatıldı. Dünya devlerini buluşturan zirvede sergilenen ışıklı görsel şölen, Türkiye'nin teknolojik gücünü ve küresel vizyonunu bir kez daha yedi düvele ilan etti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), sadece küresel diplomasiye değil, teknolojik bir gövde gösterisine de sahne oldu.

COP31 kapsamında Antalya semalarında binlerce dronla ışık gösterisi gerçekleştirildi. Gökyüzünde oluşturulan ışıklı figürler, izleyenlere görsel şölen sundu.

Antalya’da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında binlerce dronla gökyüzünde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride, aynı anda havalanan binlerce dron gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Kelebek, lale, dünya ve balık figürleri izleyenleri hayran bıraktı. COP31’e katılan yerli ve yabancı katılımcılar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

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