İsabetli tahminleriyle bilinen, tutan İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Gram altın ne olacak! Dolar kuru 24 lira

İslam Memiş, altın, dolar, euro, borsa, gümüş ve Bitcoin'le ilgili tahminlerini paylaştı. Memiş, dolardaki yükselişin devam etmesi durumunda gram altının da yeni zirvesini göreceğini söyledi.

Finans analisti İslam Memiş, kendi sosyal medya hesabından çektiği bir video ile "Düşüş olacak mı?", "Gram altın çok yükseldi, satılır mı?" sorularına yanıt verdi.

Açıklamalarının bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Döviz kurlarındaki yükselişler, altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişler devam edecek mi? Borsada pozisyonu olanlar ne yapmalı?" sorularını sorarak söze başladı.

Ardından borsadaki durumu değerlendiren Memiş, 'negatif' beklentisi ile dikkat çekti:

"Borsa İstanbul 5690 puan seviyesinde, yüzde 1'e varan artışlarla yoluna devam ediyor. 5700 seviyesini, 5720'yi direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyorum. Üzerindeki ataklarda, eğer faiz kararına kadar 5800 de kırılırsa 6000 puan seviyesi gerçekleşmiş olur. Ben negatif yönde beklentimi devam ettirdiğim için borsa tarafında pozisyonlarımı kapattım. Kısa vadede yine kademeli düşüş beklentim devam ediyor."

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İslam Memiş, borsanın ardından, dolar, euro, ons altın, gram altın, ons gümüş, gram gümüş, brent petrol ve Bitcoin'le ilgili tahminlerini açıkladı.

Doların 23,64'e kadar yükseldiğine işaret eden Memiş, bu direnç seviyelerinden test edilip geri dönen bir kur olduğuna dikkat çekerek, "Yataya bağladı haftalık kapanışta. Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyesi görüldü. 23.12'den ben dövizden de çıktım. O yüzden dolar tarafında da beklemeyi tercih ediyorum" dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

"Dolardaki yükselişler devam edecek mi diye soruluyor. 24-25 bandı temmuzda beklediğimiz rakamlar. Haziran ayında yüzde 8'lik, yüzde 9'luk değer artışları da sürpriz olarak karşımıza çıktı. Hiç kimsenin beklemediği bir anda atak gerçekleştirdi. Temmuz itibarıyla 24-25 bandına kadar yükseleceğiydi. Buradan tekrar para politikası gelişmelerini takip etmeye devam edeceğiz.

Yukarıda 27-28 bandı var ancak hangi aylara tekabül edecek, onu Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yorumlayabiliriz. Kişisel pozisyonum 23'ün altına sarktıktan sonra alım pozisyonlarımı gözden geçireceğim. Bozdurmak istemeyen, dolarını korumak isteyen de yıl sonuna kadar bekleyebilir."

İslam Memiş'in euro analizi ise şöyle:

"Euro TL kuru 25.22 seviyesinde. Euro dolar paritesi toparlandı. 1.0768'de. Doları mı euroyu mu tercih edeyim diyene sık sık söylüyorum, tabii ki euro.

Ne olabilir? Tekrar 25 altına sarkmalarla birlikte kısa vadede 24 lira olabilir. Yıl içinde 30 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum."

İslam Memiş, doların ardından en çok merak edilen 'altın' öngörüsünü açıkladı, yol haritasını zirve vererek paylaştı. Memiş, 'gram altın çok yükseldi, satılır mı?' sorusuna da yanıt verdi.

Altın rakamlarını değerlendirmeye ons altından başlayan Memiş, "1968 dolar ons altında direnç seviyesi. Buranın üzerinde kapanışlar gelmeli ki, 1995 dolar seviyesini kendine hedef olarak belirlesin. 1910 dolar öngörüm vardı ons altında, bu beklentimi hala koruyorum. 1933'ten tepki alımı geldi ancak öngörüm devam ediyor. 1910 doları beklemeye devam ediyorum" dedi

İslam Memiş, gram altın değerlendirmelerini şöyle anlattı:

"Gram altın TL Kapalıçarşı'da 1478-1490 lira aralığında. 1481-1482 bant aralığından çıkış yapmıştım, beklemeye devam ediyorum. TCMB'nin 22 Haziran'daki faiz kararını görmeden karar vermeyeceğim. 1481-1482'den iki kez satış yaptım. Birinci tur seçimlerinden önce 1516 lira görülmüştü, devamında 1355'e kadar düşünce, burası alım yeridir dedim.

1450 yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1550'ye kadar yükselişinin sürdürecek öngörüm vardı, bu devam ediyor. Dolar kurunun biraz daha değer kazanmasıyla bu sefer 1600, 1650 liraya tekabül eder yükselişler, onu da Merkez Bankası faiz kararından sonra, Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra yeniden değerlendireceğiz."

Gram altınla ilgili merak edilen soruya ise İslam Memiş, şöyle yanıt verdi:

"Çok yükseldi, satılır mı soruları geliyor. Bir ihtiyacınız yoksa, ev araba almayacaksan, daha düşükten alırım diye pozisyon açılmamalı. Kendi varlıklarını koruyan, uzun vadeli yatırımcılar alım-satım piyasası bitti, makas aralığı buna fırsat vermiyor. Makas aralığı biraz kapandı ama altında tamamen kapanmadı. Satış yapmayan arkadaşların beklemesi gerekiyor."

İslam Memiş, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Ons gümüş 24.29 dolar. 23.80, 24 dolar direncinin takip ediyoruz. Bakalım 24'ün üzerinde tutunabilecek mi? Ben zannetmiyorum. gazete duvarın derlediği haberde: Gram gümüş 18.07-19.42 lira aralığında. 20 lira seviyesi vardı. Gram gümüşten de olumlu bir yükseliş bekliyoruz.

Bu beklentimiz gerçekleşiyor. Kısa vadede 17 ve belki altına sarkma bile beklediğimi söyleyebilirim. Buraların alım yeri olduğunu düşünmüyorum. Ben 19.42'den gümüş almam, beklemeyi tercih ederdim

Brent petrol satışla karşılaşıyor. 75-76 dolar aralığına sıkıştı. Ben bu yıl için negatif beklentimi devam ettiriyorum.

Bitcoin tarafında sert hamleler gördük. Şu anda biraz daha yataya bağladı. 26 bin 600 dolarda. 25-30 bin dolar aralığını sık sık ifade ediyorum. 22 bin 500 dolar öngörüm de devam ediyor. Aşağıdaki beklentim devam ediyor. 30 bin dolar haziranda kırılırsa boğa piyasasından bahsedebiliriz ama negatif beklentimi devam ettiriyorum."

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