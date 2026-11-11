Brezilyalı lider Lula da Silva Antalya’dan alkışlarla uğurlandı! Filistin davasına sahip çıkan duruşu Türkiye’nin göğsünü kabarttı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’ne damga vuran Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı. Zirve boyunca iklim kriziyle mücadelenin yanı sıra Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Filistin halkının yanında duran dik duruşuyla takdir toplayan tecrübeli lider, Antalya’da kaldığı otelden adeta bir kahraman gibi alkışlarla uğurlandı.
Filistin’e destek açıklamalarıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Silva, zirveden sonra kaldığı otelden alkışlarla uğurlandı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamladı. Zirve boyunca iklim krizinin yanı sıra Filistin konusundaki kararlı duruşuyla da dikkat çeken Brezilyalı lider, etkinlik süresince yoğun ilgi gördü.
SİLVA'YA YOĞUN İLGİ
Zirvenin sona ermesinin ardından kaldığı otelden ayrılan Lula da Silva, otel personeli ve çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Liderin izlediği insani diplomasi ve samimi tavırları, Antalya'daki zirveden geriye kalan anlamlı kareler arasında yer aldı.