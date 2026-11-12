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Gündem Mısır, Yunanistan ve GKRY meclis başkanları Güney Kıbrıs'ta buluştu
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Mısır, Yunanistan ve GKRY meclis başkanları Güney Kıbrıs'ta buluştu

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Mısır, Yunanistan ve GKRY meclis başkanları Güney Kıbrıs'ta buluştu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır parlamentoları arasında iş birliğini güçlendirmek maksadıyla düzenlenen Mısır-GKRY-Yunanistan Meclis Başkanları İkinci Toplantısı Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Toplantıda Mısır Meclis Başkanı Hişam Bedevi, GKRY ve Yunan meclis başkanlarıyla bir araya gelerek hem parlamentolar arası ilişkileri hem de bölgesel ve uluslararası gündemi ele aldı.

Mısır Meclis Başkanı Hişam Bedevi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Yunanistan ve GKRY meclis başkanlarıyla bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Mısır Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Bedevi'nin, GKRY'de gerçekleşen Mısır-GKRY-Yunanistan Meclis Başkanları İkinci Toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda parlamentolar arası işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Mısır Meclis Başkanı Bedevi'nin burada gerçekleştirilen oturumlarda 3 konuşma yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Bedevi'nin konuşmalarında Orta Doğu'da barış ve istikrarın yanı sıra enerji ve parlamentolar arası işbirliği alanlarına değindiği ifade edildi.

Bahsi geçen ülkelerin meclis başkanları arasındaki ilk toplantı 11 Kasım 2019'da düzenlenmişti.

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