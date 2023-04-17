Altın almak için bekleyenler, yatırımı olanlar! Altında tahminler değişti: Yeni altın tahmini! İlk kez açıkladılar | İşte güncel altın fiyatları

Altın yatırımı olanlar veya yeni yatırım yapmak isteyecek olanların en çok merak ettikleri konu altın fiyatlarının geleceği oluyor. Küresel altın piyasalarında dikkate alınan altın fiyat tahminleri belli oldu.

Altın fiyatlarına dair sıcak gelişmeler söz konusu. Döviz kurlarındaki hareketliliğin artışıyla beraber yatırımcıların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. 17 Nisan 2023 Pazartesi günü piyasalardaki altın fiyatları son durumu bir araya getirdik!

Altın piyasasında son dönemlerde yüzler gülüyor. Pandemi sonrasında FED’in faiz artırımları ile kabusu yaşayan altın piyasası prangalarını yavaş yavaş bırakınca bir anda yükselişe geçerek kayıplarını geri aldı. paraanaliz'in aktardığı ahberde: FED’den gelen faiz açıklamalarına göre altın fiyatlarında ani değişimler meydana gelebilirken şu anda altın piyasasında tam bir pozitif görüntü hakim oluyor. Altın fiyatlarının yükseleceğine dair beklentiler gündeme gelirken bu beklentilerin gerekçeleri sorgulanıyor. Altın fiyatlarına dair son tahminler yapıldı.

BANK OF AMERICA

Enflasyonun yüksek kalması, işgücü piyasasındaki zayıflık, sıkılaşan likidite ve kırılgan kredi piyasaları ekonomik kaygıları besliyor. Güçlenen bu kaygılar altına yönelik beklentileri güçlendiriyor. Ons altının bu yılın dördüncü çeyreğinde 2 bin 200 dolara yükselmesini bekliyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CITIGROUP

ABD dolarının gücü azalıyor, petrol zirvelerden çekiliyor ve enflasyon hafifçe düşüyor. Altın, 2023’te şimdiye kadar sağlam bir zeminde ilerledi. Ekonomideki baskılar ve durgunluk olasılığı gibi etkenlerin desteğiyle altın fiyatları kısa vadede ons başına 2 bin 300 doları görebilir.

GOLDMAN SACHS

“2022’de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik gerilim nedeniyle dalgalı bir yıl geçirdi. Ancak artık daha uzun süreli bir ralli için koşullar oluştu. Finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam edecek, 12 aylık ons altın hedefini 2050 dolara çıkarıyoruz.

IG BANK

Silikon Vadisi Bankası çöküşünden bu yana altın yükseldi, ABD doları ve reel getiriler düştü. Mevcut koşulların öngörülemezliği nedeniyle hisse senetlerinde ve altında dalgalanmalar meydana geldi. Bu koşulların devam etmesi sarı metali destekleyebilir ve ons başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2075 dolar tekrar görülebilir.

KAHİN DE ÖNERDİ

2008’deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)’ lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini de altın tavsiye edenlerden. Bloomberg’e konuşan Roubini “Geçen yıl güvenli bonolarınızda yüzde 20 kaybettiniz. Çözüm kısa vadeli hazine tahvilleri, altın ve diğer değerli metaller olacak” dedi.

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16 NİSAN PAZAR ALTIN FİYATLARI!

Öte yandan ons altın şu anda 2.004 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altında ise artık çok karmaşık bir fiyatlama bulunuyor. Ekran fiyatı denilen fiyatlamada gram altın 1.244 TL’den işlem görüyor. Ancak bu fiyat üzerinden şu anda gram altın alımı veya satışı yapılamıyor. Kuyumcularda gram altın 1.327 TL’den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI Alış 1.246,46Satış 1.246,89

ONS ALTIN FİYATI Alış 2.003,92Satış 2.004,61

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış 2.138,00Satış 2.173,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.978,81

8.131,25

YARIM ALTIN FİYATI

3.976,94

4.078,10

ZİYNET ALTINI FİYATI

7.978,81

8.131,25

ATA ALTIN FİYATI

8.722,52

8.943,02

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

729,18

874,08

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.199,16

1.274,97

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