İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına Rıza Saka seçildi! Seçime itiraz edildi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dün yapılan genel kurulun ardından baro başkanlığı seçimi için bugün saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı.

Başkanlık için Ali Kasım Tuna, Rıza Saka ve Murat Güneş'in aday olduğu seçimde, sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı.

Rıza Saka, 1022 oyla baro başkanlığına seçildi. Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş ise 51 oy aldı.

31 OY GEÇERSİZ SAYILDI

Seçimlerin ardından açıklama yapan Saka, "Bu demokratik yarışa olgun bir şekilde katılan tüm adaylara ve bu seçimlere katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. İnşallah seçime katılan adaylarımız, bütün ekiplerimizle birlikte yeni dönem için baromuzun daha da büyüyüp güçlenmesi için el birliğiyle çalışacağız. 2 Nolu Baro için daha güzel, daha güçlü günler olacak." ifadesini kullandı.

Seçimlerde 31 oyun geçersiz sayılması nedeniyle Ali Kasım Tuna, ilçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞMEDİ

Ali Kasım Tuna, seçim sonrası NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı seçimlerinde açıklanan geçici sonuçlara göre, avukat Rıza Saka'nın 1022, avukat Ali Kasım Tuna'nın 1016, avukat Murat Güneş'in ise 51 oy aldığını belirtti.

İlk iki aday arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususunun gözden kaçırılmaması gerektiğini aktaran Tuna, şunları kaydetti: "Geçersiz oylar, sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda İlçe Seçim Kuruluna gerekli başvurular yapılmış olup hukuki sürecin sonucunu beklemekteyiz. Dolayısıyla itirazlarımız henüz karara bağlanmamışken seçim sonuçlarının kesinleşmiş gibi kamuoyuna sunulması doğru değildir."