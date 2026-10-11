Gaziantep'te hezimet sonrası günah çıkarma! Orhan Ak'tan taraftara özür, oyunculara siper!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kendi sahasında Çorum FK'ya 3-0 gibi ağır bir skorla mağrur olarak teslim olan Gaziantep FK'da teknik patron Orhan Ak, maç sonu düzenlediği basın toplantısında hezimetin sorumluluğunu üstlenerek taraftarlardan özür diledi. "Maalesef hayal kırıklığı yaşıyoruz" diyerek mağlubiyetin acısını dile getiren 47 yaşındaki çalıştırıcı, sahada direnç gösteremeyen takımının performansından derin bir üzüntü duyduğunu ve beklentilerinin çok altında kaldıklarını belirtti.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Çorum FK maçından sonra konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çorum FK'ye 3-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Orhan Ak, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftardan özür dileyerek, "Maalesef hayal kırıklığı yaşıyoruz. Özellikle çok daha farklı beklentilerim vardı, buraya gelen taraftarımızdan özür diliyoruz. İki haftadır maalesef çok kötü bir golle başlıyoruz. Daha sonra atamadığımız goller. Talihsizlik mi diyelim, kader mi diyelim bilemiyorum. İyi hazırlandığımız bir süreçte bugün karşılığını alacağımızı düşündüğümüz maçı maalesef 3-0 gibi bir skorla kaybettik, çok üzgünüz." dedi.
Gaziantep FK gibi takımların ilk golü yememesi gerektiğini dile getiren Ak, şunları kaydetti:
"Golü yediğiniz zaman çok ciddi kırılmalar yaşıyoruz. Taktiksel anlamda üstünlükler sağladık, rakibin 5'li mi, 4'lü mü çıkacağı gibi taktiksel düşüncelerini de biliyorduk. Çünkü yeni hocaları değişti. Tabii rakibin çok güçlü silahları var. Yakaladıkları pozisyonları hiç kaçırmadılar diyebilirim. Biz kaçırdık, onlar attı. Futbolun bir döngüsünü yaşadık. Yoksa oyuncularımın mücadelelerinden, gayretinden memnunum. Erken konuşmamak lazım ama derin bir analiz ve durum tespiti yapıp farklı bir çözüm arayışı içinde olmak zorundayız. Çünkü çok gol kaçırıyoruz."
Bir basın mensubunun "Sorumluluğun neresindesiniz?" sorusuna 47 yaşındaki teknik adam, şöyle yanıt verdi:
"Tabii ki başındayım, bunu oyunculara atmak doğru değil. Bizler karar veriyoruz, oyuncular uyguluyor ama takımı hazırlayan kişi benim. Ama tabii ki oyun, oyuncuların oyunu. Özellikle 3 hafta oynadığımız oyunu, o zaman da söylüyordum, o standardı hep yükseltmemiz lazım. Çünkü belirli standartta kaldığınız zaman lig çok zor, puan almak çok zor, cezalandırılıyorsun bir anda. Daha yoğun konsantrasyon, daha çok çalışman lazım, daha fazla odaklanman lazım."