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Yerel Eve girenler şoke oldu! Apartmandan gelen kötü koku gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Eve girenler şoke oldu! Apartmandan gelen kötü koku gerçeği ortaya çıkardı

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Eve girenler şoke oldu! Apartmandan gelen kötü koku gerçeği ortaya çıkardı

Zonguldak’ta bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuların ihbarıyla adrese giren ekipler, 55 yaşındaki Necmettin Sezer’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bir apartmanda yayılan kötü koku, acı bir olayı ortaya çıkardı.

 

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Necmettin Sezer'in (55) dairesinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Daireye giren ekipler, Sezer'in cansız bedenini buldu. Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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