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Gündem Ömer Çelik’ten Husilerin Kral Halid Havalimanı saldırısına tepki: Lanetliyoruz! Dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın yanındayız
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Ömer Çelik’ten Husilerin Kral Halid Havalimanı saldırısına tepki: Lanetliyoruz! Dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın yanındayız

Yeniakit Publisher
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Ömer Çelik’ten Husilerin Kral Halid Havalimanı saldırısına tepki: Lanetliyoruz! Dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın yanındayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği saldırıları lanetleyerek “Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın kararlılıkla yanındadır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı bir kez daha hedef alan saldırıları lanetliyoruz. Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri, bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan’ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır" ifadelerini kullandı.

 

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