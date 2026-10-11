Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu

Habertürk ekranlarında gerçekleştirilen bir tartışma programında gazeteci Ferhat Murat ile eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay arasında yaşanan hararetli diyalog yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.

CHP’li belediyeler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Murat, parti yönetiminin farklı belediye başkanlarına yönelik tutumunu eleştirdi. Murat’ın değerlendirmeleri sırasında Mustafa Balbay’ın itirazları üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

Balbay’ın itirazlarına peş peşe cevap verdi

Yaklaşık üç dakika boyunca görüşlerini dile getiren Ferhat Murat, Balbay’ın araya girerek yaptığı itirazlara da karşılık verdi.

Tartışmanın dozu zaman zaman yükselirken Murat, CHP'li belediyelerde yaşanan gelişmeler üzerinden eleştirilerini sürdürdü ve parti yönetiminin yaklaşımını sorguladı.

Özgür Özel’e de yüklendi

Ferhat Murat’ın hedefindeki bir diğer isim ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Murat, belediyelere yönelik tartışmalarda Özel’in ortaya koyduğu tavrı eleştirirken farklı belediye başkanları karşısındaki yaklaşımına dikkat çekti.

Canlı yayında Mustafa Balbay ile karşı karşıya gelen Murat'ın Özgür Özel'e yönelik çıkışı da sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu

Yayındaki tartışmanın yaklaşık üç dakikalık bölümü yeniden dolaşıma girerken görüntüler kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Ferhat Murat’ın Mustafa Balbay’ın itirazlarına verdiği cevaplar ve Özgür Özel’e yönelik eleştirileri kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

Ferhat Murat’ın gündem olan sözleri videoda...